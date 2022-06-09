نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحداث السيارة الرياضية بمواصفات عالمية … سيارات SUV و سيارة جيلي كوري و سيارة جاك JS4 و سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 بمميزات جبارة وأسعار ولا في الخيال في المقال التالي
سيارات SUV و سيارة جيلي كوري و سيارة جاك JS4 و سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 بمميزات جبارة وأسعار ولا في الخيال، يبحث الجميع عن تفاصيل سيارات SUV الصينية في الأسواق موديل 2022 حيث أنها من السيارات الرياضية الرائعة، فهي تستعمل في العديد من الأشياء كما أنها حققت نجاح كبير في كل الأسواق المصرية، وهي تحتوي على العديد من المقاومات الكثيرة التي تكون بين المساحة والارتفاع الداخلي فهي تتميز بقدراتها المميزة، لذلك لا تترددوا في الحصول على هذه السيارات الرائعة.
سيارات SUV و سيارة جيلي كوري و سيارة جاك JS4
هذه السيارة المميزة تتوفر في جميع الأسواق،ـ حيث أن الجميع يريد شرائها، فهي تتميز بتصميمها الرائع‘، ومن هذه السيارات ما يلي:
سيارة جيلي كوري موديل 2022
- هذه سيارة جيلي كوري موديل 2022 المميزة تتكون من محرك رائع ثلاثي الأسطوانات.
- حيث أنها تحتوي على 3 سلندرات، تبلغ سعته سي سي تيربو.
- كما أن القوة الخاصة بالمحرك تبلغ 175 حصان، وهي تبلغ أيضا 255 نيوتن.
- من العزم الخاص بالدوران، والسيارة تتميز بوجود ناقل حركة أوتوماتيكي يحتوي على سبع سرعان/ والفئة الأولى من السيارة يبلغ سعرها 390 ألف جنيه
- كما أن سعر الفئة الثانية يبلغ 450 ألف جنيه.
سيارة جاك JS4 موديل 2022
- هذه السيارة الرائعة يوجد فيها محرك يتميز بكونه رباعي الأسطوانات.
- كما أن السعة الخاصة به تبلغ 1500 سي سي تيربو.
- وهو يقوم بإنتاج 147 حصان، وكذلك 210 نيوتن، لكل متر، وهذا من العزم الخاص بالدوران.
- كما أن السرعة القصوى الخاصة به تبلغ 170 كم/ ساعة.
- وهي تحتوي على ناقل أوتوماتيكي في أدائه يشمل تقنية الدفع الكامي الخاص بالعجلات، والسعر الخاص بالفئة الأولى يصل إلى 368.900 جنيه مصري.
سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022
- هذه السيارة الرائعة تبلغ القوة الخاصة بـ محركها 1500 سي سي تيربو.
- كما أن قوة المحرك تبلغ 145 حصان، وهي تبلغ 210 نيوتن.
- لكل متر، وهذا من العزم الخاص بالدوران، كما أنها تقترن بمحرك أوتوماتيكي يحتوي على ست سرعات.
- وهو يتم إهماله بالتقنية الخاصة بالدفع الأمامي للعجلات.
- وفئة السيارة الأولي يبلغ السعر الخاص بها 455,000 جنيه مصري أما فئتها الثانية فيصل السعر الخاص بها 494.900 جنيه مصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحداث السيارة الرياضية بمواصفات عالمية … سيارات SUV و سيارة جيلي كوري و سيارة جاك JS4 و سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 بمميزات جبارة وأسعار ولا في الخيال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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