أحداث السيارة الرياضية بمواصفات عالمية … سيارات SUV و سيارة جيلي كوري و سيارة جاك JS4 و سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 بمميزات جبارة وأسعار ولا في الخيال

سيارات SUV و سيارة جيلي كوري و سيارة جاك JS4 و سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 بمميزات جبارة وأسعار ولا في الخيال، يبحث الجميع عن تفاصيل سيارات SUV الصينية في الأسواق موديل 2022 حيث أنها من السيارات الرياضية الرائعة، فهي تستعمل في العديد من الأشياء كما أنها حققت نجاح كبير في كل الأسواق المصرية، وهي تحتوي على العديد من المقاومات الكثيرة التي تكون بين المساحة والارتفاع الداخلي فهي تتميز بقدراتها المميزة، لذلك لا تترددوا في الحصول على هذه السيارات الرائعة.

سيارات SUV و سيارة جيلي كوري و سيارة جاك JS4

هذه السيارة المميزة تتوفر في جميع الأسواق،ـ حيث أن الجميع يريد شرائها، فهي تتميز بتصميمها الرائع‘، ومن هذه السيارات ما يلي:

سيارة جيلي كوري موديل 2022

هذه سيارة جيلي كوري موديل 2022 المميزة تتكون من محرك رائع ثلاثي الأسطوانات.

حيث أنها تحتوي على 3 سلندرات، تبلغ سعته سي سي تيربو.

كما أن القوة الخاصة بالمحرك تبلغ 175 حصان، وهي تبلغ أيضا 255 نيوتن.

من العزم الخاص بالدوران، والسيارة تتميز بوجود ناقل حركة أوتوماتيكي يحتوي على سبع سرعان/ والفئة الأولى من السيارة يبلغ سعرها 390 ألف جنيه

كما أن سعر الفئة الثانية يبلغ 450 ألف جنيه.

سيارة جاك JS4 موديل 2022

هذه السيارة الرائعة يوجد فيها محرك يتميز بكونه رباعي الأسطوانات.

كما أن السعة الخاصة به تبلغ 1500 سي سي تيربو.

وهو يقوم بإنتاج 147 حصان، وكذلك 210 نيوتن، لكل متر، وهذا من العزم الخاص بالدوران.

كما أن السرعة القصوى الخاصة به تبلغ 170 كم/ ساعة.

وهي تحتوي على ناقل أوتوماتيكي في أدائه يشمل تقنية الدفع الكامي الخاص بالعجلات، والسعر الخاص بالفئة الأولى يصل إلى 368.900 جنيه مصري.

سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022