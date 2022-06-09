احصل على سيارة تويوتا كورولا..ب 900 ريال أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات بدون مقدم

ب 900 ريال أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات بدون مقدم، متوفرة سيارة تويوتا كورولا 2022 بالتقسيط بالسعودية يعد سوق السيارات مليء بتصميمات متنوعة من السيارات من حيث الإصدارات والجودة والكفاءة العالية، وتعد شركة تويوتا من أعرق الشركات المتخصصة في صناعة السيارات بكافة أنحاء العالم، وتعد المملكة العربية السعودية لها شهرة واسعة بسواق السيارات حيث أنها تنتمي لفئة سيارات سيدان، وتكون الاختيار الأمثل للعديد من المقيمين بداخل المملكة العربية السعودية، حيث أن سيارة كورولا لها العديد من المواصفات المتطورة للغاية من حيت التقنيات ووسائل التكنولوجيا والتصميمات وتتسم بوجود كافة معايير السلامة والجودة.

ب 900 ريال أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا

يتم سداد أقساط السيارة على مدار خمس سنوات بقسط شهري يقدر بقيمة يبلغ نحو 90 ريال سعودي.

تبلغ قيمة الدفعة الأولى التي يتم دفعها للسيارة نحو 27,164 ألف ريال سعودي.

ومن المشترط أن يتم سداد الدفعة الأخيرة لامتلاك السيارة بقيمة 31,720 ريال سعودي.

أهم مواصفات ومزايا سيارة تويوتا كورولا 2022 بالسعودية

تتمتع سيارة كورولا 2022 بالكثير من المواصفات والمميزات لها تقنية معينة ومتطورة، وهي تعد من الإصدارات الأولى بعالم السيارات ولها العديد من التصميمات والمعايير للسلامة والأمن ومن أهم مميزات السيارة:ـ

تعد ذلك السيارة من الإصدار الخامس التابع لشركة تويوتا 2022 فقد نجد عدة اختلافات بين الإصدارات السابقة.

تتسم سيارة كورولا 2022 من حيث المحرك سلندر، وتكفي 1.8 لتر وقد تبلغ قوة السيارة نحو 121 حصان.

تحتوي على خزان وقود بسعة 43 لتر وقد يكون معدل الاستهلاك للوقود 27.6 كم في كل لتر.

كما أن متوفر سيارة تويوتا كورولا 2022 بها ناقل حركة أتوماتيك ويدعم العمل بنحو ستة سرعات.

سعر سيارة تويوتا كورولا 2022