رسوم وخطوات وشروط نقل ملكية سيارة بالسعودية 2022

اتجهت المملكة العربية السعودية ومؤسساتها مؤخراً لدعم التحول الرقمي، من خلال تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين على أراضيها عبر شبكة الإنترنت، ومن ضمن تلك الخدمات إمكانية نقل ملكية سيارة من شخص إلى شخص آخر بالسعودية، حيث يمكن الحصول على تلك الخدمات من المنصة الإلكترونية الأضخم بالمملكة منصة أبشر، وجاء ذلك في ضوء حرص المملكة على توفير الوقت والجهد، لذا من خلال مقالنا اليوم نتعرف على الشروط الواجب توافرها حتى يتم انتقال الملكية والخطوات الواجب اتباعها حتى تتم العملية بكل نجاح، إلى الجانب التطرق إلى الرسوم اللازمة لذلك.

شروط نقل ملكية سيارة بالسعودية 2022

عبر منصة أبشر الإلكترونية تتم إجراءات نقل ملكية السيارة ما بين الشخص البائع والمشتري، وتتم تلك العملية وفق مجموعة من الشروط وهي:

توفير شهادة فحص فني خاصة بالسيارة لدى صاحبها على أن تكون سارية المفعول.

أن تكون بطاقة الهوية الشخصية للشخص السعودي أو رخصة الإقامة للشخص الغير سعودي سارية المفعول.

وجود تأمين قيد التفعيل على السيارة.

دفع الرسوم عبر منصة أبشر في سبيل الحصول على الخدمة الإلكترونية.

يبلغ قيمة السيارة ما بين خمسة آلاف ريال سعودي وحتى خمسمائة ألف ريال سعودي.

يحق لأصحاب السيارات الخاصة والنقل من السعوديين الحصول على الخدمة، بينما يحصل عليها الأجنبي للسيارة الخاصة فقط.

دفع كافة المخالفات المرورية الخاصة بالسيارة والمشتري.

تكلفة نقل ملكية السيارة بالسعودية

تتباين التكلفة والرسوم الخاصة بنقل ملكية السيارة ما بين 150 ريال سعودي و300 ريال سعودي، وذلك يتوقف على حسب الرخصة الخاصة بالسيارة.

خطوات نقل ملكية السيارة إلكترونياً

فيما يلي الخطوات الواجب تطبيقها حتى تتم العملية الخاصة بانتقال الملكية عبر الإنترنت: