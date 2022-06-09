ارخص سياره يابانية.. سوزوكى فيتارا 2022 امكانيها جبارة تعرف على اسعارها ومواصفاتها الخرافيه في السعودية

ارخص سياره يابانية.. سوزوكي فيتارا 2022 امكانيها جبارة تعرف على قام سوق السيارات في المملكة العربية السعودية بتقديم كل المعلومات الخاصة بإمكانيات ومميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 وكذلك عيوبها حتى يكون التوضيح مفّصل لكل شخص يرغب في شراء السيارة، كما أن السيارة متوفرة بأسعار مناسبة كما أنها مزودة بالكثير من المميزات والإمكانيات المتطورة ووسائل الترفيه والتكنولوجيا التي يجب أن تكون متوفرة في أي سيارة في هذا العصر، وهذا هو موضوع مقالنا وما سنقوم بتقديمه لكم في السطور التالية.

إمكانيات سيارة سوزوكى فيتارا 2022 ومميزاتها

قمرة القيادة يتوسطها شاشة تعمل باللمس مقاسها 7 بوصة وزر إيقاف وتشغيل الموتور.

مزودة بمثبت سرعة إلكتروني ونظام صوتي فاخر يتكون من مكبرات صوتية عالية الجودة.

كما أنها مزودة بحساسات ركن خلفية وأمامية وحساسات خاصة بالضوء والمطر.

تحتوي على خاصية القفل المركزي للأبواب وخاصية حماية السيارة من السرقة.

الفرامل المانعة للانغلاق ABS ونظام تثبيت السرعة التكيفي والثبات الإلكتروني ESP.

سعة محرك السيارة تبلغ 1600 سي سي وعدد أحصنة قوة دفعه تبلغ 120 حصان بعزم دوران 155 نيوتن لكل متر.

يقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ثمان سرعات وست أسطوانات ويعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات.

تحتوي السيارة على شاشة أمامية عريضة لعرض الوسائط الترفيهية والمعلوماتية ويتم إعادة تصميم للمصابيح من الأمام.

جناح السيارة بارز قليلًا وعجلات السيارة مصنوعة من المعدن ومطلية بالكروم اللامع ومقاس جنوط العجلات يبلغ 17 بوصة.

وأيضًا السيارة مزودة بمصابيح للرؤية في الضباب بالليد والرؤية في النهار أيضًا وتتكون من أربع مقاعد داخل السيارة.

وتعمل أيضًا بنظام الحقن الإلكتروني بوقود البنزين وإنذار للسائق عند استشعار الخطر والمقاعد يتم طيّها كهربيًا.

شاشة عرض المعلومات الترفيهية مقاسها يبلغ 4.2 بوصة وتعمل باللمس.

عيوب سوزوكى فيتارا موديل 2022

مقصور السيارة الداخلية في جودتها تعتبر أقل بعض الشيء من السيارات المنافسة لها.

عملية إعادة بيع السيارة معقدة بعض الشيء ولا تكون بالقيمة المطلوبة.

أسعار سوزوكى فيتارا موديل 2022 في السوق السعودية

تتوفر السيارة في سوق المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 110 ألف و250 ريال سعودي ويصل إلى أغلى نسخة تم تقديمها من السيارة بسعر 124 ألف و500 ريال سعودي.