هوندا تكشف عن إصدارها من سيارة اوديسي 2023 Sport من الطراز الرياضي الممتاز بتقنية حديثة غزت فيها الأسواق السعودية والإماراتية

حيث تم إنتاج إصدار من فئة الأنشطة الرياضية الجديدة داخل السيارة وخارجها اضافة الى توضيح جميع مواصفات السيارة من عيوب ومميزات وسعر وإمكانيات السيارة الجديدة وإليكم كل مايتعلق بها من تفاصيل حصرية ومميزة.

هوندا اوديسي 2023

تتمتع السيارة بالقيادة الحصرية مقارنة بمنافسيها، وتحتوي على محرك 6 سلندر مع تسارع دقيق، بالإضافة إلى 8 مقاعد داخلية مناسبة للكبار والصغار. الصف الثالث من السيارة مناسب جدًا للأطفال.

تم اكتشاف التكنولوجيا الموجودة لسيارة Honda Odyssey في عام 2018 وتم توفيرها إلى السوق في العام التالي 2019. ولأن هذه المرة تلقت السيارة تحديثات Facelift في عام 2021 والآن، بعد عامين لا توجد تعديلات أهمها هوية السيارة.

تحديثات هوندا اوديسي 2023

المميز من داخل السيارة هو إضافة فئة شكل السيارة الرياضية، والتي لم تعد تندرج ضمن الفئات الأعلى. ومع ذلك فهي فئة متوسطة لها مميزاتها الشخصية مع إضافة بعض اللمسات من التحسين الداخلي والخارجي مع الحفاظ على نفس مواصفات المحرك كما هي.

مواصفات هوندا اوديسي 2023 سبورت مواصفات

إذا كان عليك الحصول على سيارة من فئة الرياضة، فعليك أن تدرك أنك ستحصل على العديد من المميزات عبر سيارة هوندا اوديسي. بعضها يأتي في الشكل الخارجي وبعضها الآخر في داخلها.

إطارات رياضية قياس 19 بوصة. تأتي الحواف الإضافية داخل المصد الأمامي عبر المصابيح الأمامية.

حواف رياضية عبر مصابيح الضباب في الجزء السفلي من المصد الأمامي. لوحات العدادات الخلفية مظللة لإضفاء لمسة رياضية.

المقاعد مصنوعة من جلد عالي الجودة يأتي باللون الأسود.

الأضواء المحيطة الداخلية باللون الأحمر لصحة الأشياء الداخلية.

السيارة متوفرة في بعض خيارات الضوء مثل الأبيض والأرجواني والرمادي.

هوندا اوديسي 2023 مواصفات خارجية

أما بالنسبة للهيكل الخارجي، لم يتم التعديل عليه في هذه الفئة، مع الحفاظ على الشبكة الصغيرة الحجم. والتي من المتوقع أن تصبح كبيرة ورياضية إضافية، تمامًا مثل منافسينها.

وتأتي المصابيح الأمامية من مجموعة لمبات LED بفتحة تهوية أسفل الصدام الأمامي ، بالإضافة إلى إنارة بتصميم عمودي.

الإطارات ذات التصميم الرياضي متوفرة بأحجام 18 و 19 بوصة، حسب الفئة التي تمتلكها. بالإضافة إلى هيكل من الكروم في الجزء السفلي من الزجاج الجانبي والكروم الأسود في قمة الزجاج.

مواصفات السيارة من الداخل

السيارة جديدة، لكننا نعتمد على الطراز القديم في الداخل، مع شاشة عرض ملاحة مقاس 8 بوصات وقادرة على التوصيل مع الهواتف الذكية مع Android Auto و Apple CarPlay.

مواصفات المحرك

يبلغ عزم المحرك 262 رطلاً عند 4700 لفة في الدقيقة ، وناقل الحركة الآلي بـ 10 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في 6.5 ثانية في نفس الوقت الذي يبلغ فيه المعدل مائة وثمانين كيلومترًا في الساعة.

ميزات السلامة والأمان

منظمة هوندا تهتم بتصميماتها، توجد حساسات ركن أمامية وخلفية. مكابح الطوارئ والتنبيه قبل الاصطدام. خاصية مراقبة حركة المشاة حول السيارة. وظيفة التحذير من المسار. إدارة الرحلات التكيفية بما يتوافق مع سرعة السيارة.

أسعار هوندا أوديسي 2023 في السعودية والأمارات

إذا كنت تبحث عن سعر معقول ، يمكنك شراء السيارة ذات الأناقة السفلية ، أي EX ، وأجرها 142 ألف ريال سعودي . مع الانتقال إلى الفئة الأعلى والمتاحة بالتناوب للمواعيد التي تأتي بتكلفة 153 ألف ريال.

مزايا هوندا أوديسي 2023

المقاعد الأمامية والخلفية قابلة للتعديل في العديد من المواضع الممكنة. مساعدات السائق على الطريق.

عيوب هوندا أوديسي 2023

المقاعد الثانية قابلة للطي يدويًا، وتعتبر ثقيلة حتى عند الفتح والإغلاق للجلوس على المقاعد الخلفية. جهاز البيانات الموجود في شاشة الملاحة لم يتم تحديثه.

وكيل هوندا في السعودية

في المملكة العربية السعودية وكالة عبدالله هاشم المحدودة.

وكيل هوندا في الامارات

في الإمارات فان وكالة الفطيم للسيارات هي الوكيل الوحيد للسيارة مع تويوتا و عدد من السيارات الاخرى