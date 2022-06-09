نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة رخيصه تويوتا كامري ويارس وهوندا بـ7 الف ريال مواصفات رائعه في السعودية في المقال التالي

سيارات مستعملة رخيصه إليكم أقوى سيارات مستعملة في السعودية وبأسعار مناسبة، قد نجد إقبالًا كبيرًا على سوق السيارات المستعملة أكثر من السوق التي تحوي السيارات الجديدة، أسعار السيارات في الأعوام الأخيرة أصبحت مرتفعة جدًا بدون النظر في إمكانيات السيارة فهو عصر الغلاء بدون منطق، والحياة هي مسؤوليات و متطلبات فلا يجب أن ننفق كل أموالنا لشراء أحدث السيارات فلطالما هناك سيارات جيدة بإمكانيات معقولة وأسعار مناسبة فلماذا نلجأ إلى الجديدة وبأسعار ليست في متناول اليد. سيارات مستعملة في السعودية 1. سيارة تويوتا كامري 2007 مواصفات السيارة:- تم إصدارها في عام 2007م.

لون السيارة رصاصي.

تتكون من أربعة أبواب.

سعة المحرك 3500 سي سي.

قوة المحرك 268 حصان.

أقصى عزم دوران 336.24 نيوتن لكل متر.

عدد الأسطوانات ست أسطوانات.

سعر السيارة 8 ريال سعودي.

خاصية الدخول الذكي.

الفرامل المانعة للانغلاق.

نظام تثبيت السرعة التكيفي.

كشف النقاط العمياء على الطريق. 2. سيارة هوندا أكورد 2009 مستعملة مواصفات السيارة:- مقاس عجلات السيارة 18 بوصة.

لونها الخارجي أسود.

تتكون من أربعة أبواب.

سعر السيارة 10 آلاف ريال سعودي.

تقطع السيارة حوالي 144 ألف كيلو متر مسافة.

تعمل بوقود البنزين وتتكون من خمس كراسي.

تم إصدارها عام 2009م في اليابان.

التحكم الإلكتروني في ثبات السيارة. 3. سيارة تويوتا يارس 2007 حجم المحرك وسعته 1800 سي سي.

عدد أحصنة المحرك 133 حصان.

تم إصدارها 2007م في اليابان.

نوع السيارة سيدان.

سعر السيارة في السوق المستعملة 7 آلاف ريال سعودي.

لون السيارة أحمر أقرب إلى النبيتي.

عدد الأبواب أربعة أبواب.

مزودة بشبك أمامي رفيع ويعلوه شعار شركة تويوتا اليابانية.

خاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح.

كشف النقطة العمياء. 4. سيارة جيلي إمجراند 2013 تم تقديم السيارة في نهاية عام 2012م وبعدها تم الكشف عنها كليًا في عام 2013م.

سعة المحرك تبلغ 1500 سي سي تقريبًا.

قوة المحرك 107 حصان.

عدد سرعات ناقل الحركة الأوتوماتيكي هي خمس سرعات.

لعمل 6 آلاف لفه يلزم 400 نيوتن لكل متر.

السيارة لونها الخارجي رصاصي.

عدد أبوابها أربعة أبواب.

تتكون من خمس مقاعد.

مزودة بوسائد هوائية على جانبي الصفوف وأمام السائق.

خاصية الفرامل المانعة للانغلاق نوعها ABS. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة رخيصه تويوتا كامري ويارس وهوندا بـ7 الف ريال مواصفات رائعه في السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة رخيصه تويوتا كامري ويارس وهوندا بـ7 الف ريال مواصفات رائعه في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.