بسعر رخيص عروض تقسيط تويوتا يارس الجديدة 2022 على 5 سنوات من عبد اللطيف جميل في السعودية

بسعر رخيص عروض تقسيط تويوتا يارس الجديدة 2022 على 5 سنوات إليكم أفضل سيارات تويوتا الجديدة بالتقسيط في السعودية، حيث تعد سيارات تويوتا من أكثر السيارات التي عليها إقبال كبير جدًا في جميع أسواق السيارات سواء المحلية أو العالمية والتي تستحق أن تكون مطلوبة نظرًا لإمكانياتها العالية وخاصة وأن السيارات اليابانية من أفضل السيارات في الأسواق، وإلى كل شخص يرغب في الحصول على سيارة متطورة بأفضل الإمكانيات وبعرض تقسيط مميز قم بقراءة السطور التالية.

أقوي عروض تقسيط تويوتا يارس الجديدة 2022 على 5 سنوات

قامت مجموعة عبد اللطيف جميل بعرض بعض السيارات الجديدة للبيع بعروض تقسيط مميزة ومن بينها ما يلي:-

1. سيارة تويوتا يارس واي شركات 1.5l 2022

تبلغ سعة محرك السيارة 1500 سي سي ويتكون من ثلاث أسطوانات.

المحرك قوته تبلغ 105 حصان وأقصى عزم دوران 135 نيوتن لكل متر.

يلزم عمل 4 آلاف و800 لفة لكل دقيقة ونوع المحرك CVT.

سعر السيارة 58 ألف و190 ريال سعودي بقسط شهر مميز على خمس سنوات.

2. سيارة تويوتا يارس واي 1.5l 2022

قيمة المحرك تصل إلى سعة مقدارها 1500 سي سي بقوة حصانية 105 حصان.

طول السيارة ثلاثة أمتار و954 مللي متر.

عرض السيارة متر و695 مللي متر.

بينما ارتفاع السيارة متر و510 مللي متر.

سعر بيع السيارة في مجموعة عبد اللطيف جميل 58 ألف و539 ريال سعودي.

3. سيارة تويوتا يارس واي بلس 1.5l 2022

يبلغ حجم المحرك 1500 سي سي وقوته تبلغ 105 حصان.

معدل استهلاك السيارة من البنزين حوالي 20 كيلو متر لكل لتر.

يقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من عدة نقلات مختلفة.

تبلغ أسعار السيارة في شركة عبد اللطيف جميل السعودية حوالي 60 ألف و950 ريال سعودي.

مدة التقسيط على سعر السيارة تبلغ خمس سنوات.

4. سيارة تويوتا رايز XLE 2022