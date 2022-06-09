وسع للوحش الياباني الجديد.. تويوتا كورولا كروس هايبرد 2023 فخامة وشياكه سيارة خرافيه بمميزات وامكانيات جبارة

وسع للوحش الياباني الجديد.. تويوتا كورولا كروس هايبرد 2023 طرحت الشركة اليابانية تويوتا كورولا كروس 2023 سيارة عائلية متميزة للغاية لا يوجد لها مثيل من حيث المواصفات القياسية والمميزات المتاحة بداخل السيارة، مع وجود محرك قوي ليس من نوع الهجين، إلى أن ذلك الإصدار والذي يصنف الثاني على التوالي جاء بطراز هجين حديث للسيارة العائلية الفاخرة تويوتا كورولا كروس 2023 وتضم الكثير من المميزات والتقنيات الحديثة وأساليب التكنولوجيا المتنوعة والحديثة حتى تلبي احتياجات الأذواق المختلفة، ونحن اليوم سوف نتعرف أكثر عن مواصفات ومميزات السيارات الحديثة كورولا كروس هايبرد 2023.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس هايبرد 2023

أوضحنا لكن بالسطور القادمة أن شركة تويوتا أطلقت باقة نقل بحركة هجين في سيارة كورولا كروس 2023 وتضم هذه المواصفات:ـ

يتوفر في السيارة ناقل حركة هجين حديث .

تحتوي السيارة على نظام الدفع الرباعي بطريقة قياسية.

المحرك الخاص بالسيارة جديد وذات سعة 2.0 لتر وينتج عنها قوة 194 حصان.

السيارة قامت بطرح الكثير من الفئات المتنوعة من حيث المواصفات.

متوفر بها شاشة معلومات وترفيه جديدة بمقاس يبلغ نحو 8.0 بوصة.

تتسارع سيارة تويوتا هايبرد 2023 من 0 /100 كم /س في معدل 8ثواني.

وتتميز السيارة بأنها من بين السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود حيث أن يبلغ معدل الاستهلاك للوقود نحو 6.3 كم / لتر.

ويوجد بالداخل لوحة عدادات ذات حجم كبير والعديد من المواد الداخلية الفاخرة التي تكون شبيهة لدرجة كبيرة كورولا سيدان.

مميزات سيارة تويوتا كورولا كورس 2023

المقصورة الداخلية للسيارة مساحتها جيدة وبالأخص المقاعد الخلفية وكذلك الصندوق الخلفي.

كما أنها تحتوي على غطاء جلدي أنيق مثل الفئات العالية، وتتميز المقاعد بأنها قابلة للتدفئة ومعها مقبض ناقل حركة أتوماتيك المغطى بالجليد.

هذا إلى جانب تقنية الشحن اللاسلكي ومنافذ من نوع يو اس بي بالمقاعد الخلفية.

السيارة تأتي باللون الأبيض وأربع ألوان متنوعة جديدة، والمدمجة مع السقف الفضي أو الأسود والأحمر والفضي والذهبي والأزرق.

سعر سيارة تويوتا كورولا كرو س هايبرد 2023

حتى الوقت الحالي لم تعلن السيارة عن سعر السيارة ولكن التوقعات تشير لمبلغ تكلفة قد يصل 25,000 دولار فيما يقابل نحو 93,772 ريال سعودي.