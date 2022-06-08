نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة نيسان تويوتا هيونداي وكيا للبيع في السعودية بأسعار رخيصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة نيسان تويوتا هيونداي وكيا للبيع في السعودية بأسعار رخيصة، تتوفر بمنطقة القصيم للبيع سيارة نيسان ماكسيما 2012 بنزين فئة فل كامل، السيارة نظيفة علي الفحص والاستمارة جديدة، تم تغيير الجير وعمل صيانة كاملة مع تركيب طقم كفرات جديد، محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي والقوة 290 حصان، الجير أوتوماتيك وممشاها 155 ألف كيلو متر فقط. تتميز بفتحة سقف، إمكانية الدخول الذكي، التشغيل عن طريق البصمة، داخلية نظيفة باللون البيج، إمكانية التحكم في مثبت السرعة والأوامر الصوتية والبلوتوث باستخدام عجلة القيادة، حساسات وكاميرا خلفية، إضاءات ليد. وصل أعلى سوم إلى 23 ألف ريال.

سيارات مستعملة رخيصة للبيع بالسعودية

تتوفر بالمنطقة الشرقية للبيع سيارة كيا ريو فل موديل 2012، السيارة خالية من الحوادث ولا تخلو من بعض الرش التجميليداخلية نظيفة وعضلات متماسكة والمكيف ثلج، المحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي والقوة 109 حصان، الجير أوتوماتيك وممشاها 270 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 14 إنش، وسائد هوائية للسائق، مشغل سي دي، أبواب شفط، زجاج كهربائي، إضاءات زينون. الفحص جديد والاستمارة سارية ومطلوب في السيارة 18 ألف ريال للبيع.

تتوفر في ينبع للبيع كورولا مستعمل موديل 2013 تخطت حاجز المائتي ألف كم، البودي لا يخلو من الطقطقة والحكات البسيطة والسيارة مرشوشه بالكامل، ماكينة جيربوكس وعضلات على الشرط، المحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 121 حصان والجير أوتوماتيك. تتميز بمقاعد مخمل، عدد 2 وسائد هوائية، جنوط 15 إنش، نظام حماية من السرقة، نظام تثبيت سرعة، سنترلوك، نوافذ كهربائية، صندوق خلفي كهربائي. السيارة مطوفه وغير مفحوصة وجاهزة للفحص قبل البيع وقد وصل أعلى سوم عليها إلى 18 ألف ريال.

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تتوفر بجيزان للبيع سيارة هيونداي سوناتا ستاندر موديل 2013 ممشاها 368 ألف كيلو متر، البودي وكالة ماعدا رشوش بسيطة فقط، الماكينة، القير والاير باق علي الشرط، المحرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي بقوة حصانية قدرها 178 حصان والجير أوتوماتيك. تتميز بحساسات خلفية، مقاعد مخمل، جنوط 17 انش، نظام آمان، نظام قفل أوتوماتيكي للأبواب، زجاج كهربائي، مكيف أوتوماتيك، منافذ للشحن والطاقة، بلوتوث. مجدد ومفحوص والسعر المطلوب 20 ألف ريال.