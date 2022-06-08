بسعر 18 الف درهم ارخص سيارات هوندا مستعملة في الإمارات اسعارة جبارة

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بسعر 18 الف درهم ارخص سيارات هوندا مستعملة في الإمارات السيارات المستعملة في الإمارات بصفة عامة أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين ويبحثون عنها بصفة مستمرة، حتى تساعدهم في قضاء احتياجاتهم من الخروجات اليومية التي تتمثل في المسافات الطويلة وتحتاج لوجود سيارة لتلبية الاحتياجات، وعلى الرغم من ذلك فيوجد فئة كبيرة من المواطنين وبالأخص محدود الدخل لا يتمكنوا من شراء السيارات الجديدة نظرًا للأسعار الباهظة التي يقفون أمامها مكتفين اليدين غير قادرين على امتلاكها، ولكن لا داعي للقلق فيوجد مجموعة كثيرة من السيارات المستعملة هوندا التي تتمتع بحالة ممتازة جدًا وبأسعار في متناول الجميع، ونحن اليوم جمعنا لكم باقة متنوعة من سيارات هوندا المستعلمة في الإمارات لتكون فرصة ذهبية للشراء هوندا أكورد 1.5T LX 2018 مستعملة السيارة موديل 2018 متوفرة بحالة جيدة للغاية من الداخل والخارج وبها ناقل حركة أتوماتيك وعدد الكليوات الخاص بها يبلغ 74,000 كيلو متر

السيارة تحت الضمان حتى شهر 8 عام 2022، متوفرة في عجمان.

اللون الخارجي للسيارة أزرق ونوع الوقود المستخدم بنزين.

سعة المحرك الخاص بالسيارة يبلع 1498 سي سي، ودفع أمامي.

تحتوي على 4 سلندر و4 أبواب تعمل بالكهرباء وجنوط من الألومنيوم.

سعر السيارة 50 ألف درهم إماراتي. مستعملة هوندا أكورد 2010 السيارة متوفرة بسعر 17,500 درهم موديل 2010 وعدد الكيلوات 169,785 كيلو متر.

متاحة في مدينة دبي ونوع الوقود المستخدم بنزين ومتوفر باللون الفضي.

تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي، وتتمتع بأربع سلندر.

منا أنها تتمتع بنظام فرامل مانع للانغلاق.

تحتوي على نظام المساعدة لتسلق التلال والتحكم القوي في ثبات السيارة. مستعملة هوندا أكورد 2010 هذه السيارة مطروحة بسعر 17,500 درهم وتعمل بناقل حركة أتوماتيك وموديل 2010 وعدد الكيلوات يبلغ نحو 170,000 كيلو.

تحصل على السيارة من خلال مدينة الشارقة، ونوع الوقود التي تدعمه السيارة البنزين متوفرة باللون البني.

تحتوي على فتحة سقف كهربائية وتحتوي على مقود كهربائي وأيضًا مقود يوريثان. هوندا سي أر في 2.4 إي اكس – ال 2008 مستعملة سعر السيارة يبلغ نحو 18,000 درهم إمارتي موديل 2008 وعدد الكيلوات 225,819 كيلو متر مزودة بناقل حركة أتوماتيك.

نوع الوقود المستخدم بنزين ومتوفرة باللون الأزرق بحالة ممتازة.

نظام الدفع التي تعمل به السيارة دفع رباعي بسعة أربعة سلندر. عمر شويل - جدة بسعر 18 الف درهم ارخص سيارات هوندا مستعملة في الإمارات اسعارة جبارة - ثقفني

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