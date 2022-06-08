سيارة محدودي الدخل أحصل عليها الآن..سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 suzuki s presso اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها ولا في الأحلام

سوزوكي اسبريسو 2022 suzuki s presso اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها ولا في الأحلام، يريد الجميع معرفة سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الجبارة حيث إنها من السيارات التي تم الإعلان عنها في الفترة السابقة، وقد لاقت شعبية كبيرة من قبل جميع الشباب الموجودين في الوطن العربي، وهي من السيارات التي تمت صناعتها في اليابان بدقة عالية، وهي تعتبر من السيارات الاقتصادية التي طرحت في الأسواق بأسعار منخفضة ومناسبة للجميع.

سوزوكي اسبريسو 2022 suzuki s presso اهم مواصفاتها

جاءت هذه السيارة الرائعة بالعديد من المواصفات التي لا مثيل لها، وهي تتمثل فيما يلي

تحتوي على محرك يتميز بقوة لا مثيل لها وسعته تصل إلى 1000 سي سي.

السيارة تقوم بتوليد قوة تبلغ 67 حصان، واكبر عزم للدوران الخاص بها يبلغ 90 نيوتن لكل متر.

تم طرح السيارة وهي تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي.

يوجد بالسيارة نقطة ثبات مناسبة للغاية يصل التسارع الخاص بها إلى 14,13 ثانية، وهذا في كل مائة كيلو متر.

المساحة الخاصة بشنطتها الخلفية رائعة للغاية، وسعتها تصل إلى 239 لتر.

أبرز المميزات الخاصة بسيارة سوزوكي اسبريسو 2022

هذه السيارة الرائعة جاءت بالعديد من المميزات التي لا مثيل لها، وهي تتمثل فيما يلي:

تمت صناعتها من تقنيات رائعة تقوم بدعم نظام اي بي غس، وهذا ما يساعد على أن تكون فرامل السيارة لا تقبل القفل.

السيارة ثابته للغاية، وسرعتها كبيرة، وهذا يمنعها من أن تتعرض لأي حادث.

صممت في السيارة وسادة هوائيى موجودة في الدركسيون وهذا ما يمنح السائق حماية بشكل مضاعف عند التعرض لحادث.

ألوان السيارة رائعة للغاية ولا مثيل لها، فهي تلفت انتباه الجميع.

تحتوي على العديد من أدوات الترفيه المصالية التي تجعلك تستمتع بوقتك بداخلها.

سعر السيارة مناسب، وفي متناول الجميع، لذلك لا تترددوا في شرائها والاستمتاع بمميزاتها.

سعر سيارة سوزوكي اسبريسو 2022