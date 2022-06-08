نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أرخص سعر “تقسيط سيارة شيفروليه ماليبو 2022 فل كامل صاحبة الأداء العالي على الطرقات الواعرة والرحلات بأقل سعر وفترة سداد طويلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم اليوم لكل زوار موقعنا ثقفني تقسيط وسعر ومواصفات سيارة شيفروليه ماليبو 2022 إلى كل الراغبين في شراء سيارة متينة بمواصفات عالية، اليكم هذا التقرير الذي جمعنا به كافة المعلومات المتعلقة حول سيارة شيفروليه ماليبو قبل الشراء، سيارة شيفروليه التي تم تجهيزات بمواصفات عالية الدقة مع مظهر خارجي يتحدث عن الفخامة مع تصميم متين يتحمل الصدمات مما يجعلها اكثر السيارات بيعا في جميع الدول العربية.
مواصفات سيارة شيفروليه ماليبو 2022
سيارة شيفروليه ماليبو هي من السيارات المنافسة والمميزة وصاحبة الماركة العالمية، فتم تأسيس شركة شيفروليه في عام 1911م، وهي شركة امريكية تصنع الكثير من السيارات الشيفروليه والسيارات السيدان والسيارات الرياضية، وتم تصميم السيارة مع مظهر خارجي رياضي وعصري انيق وجذاب مع خطوط خارجية تعبر عن قوة السيارة.
سيارة شيفروليه هي سيارة متوسطة الحجم وبها مقصورة داخلية تتسع للعائلة، وتم تزويدها بمحرك قوي يتحمل الرحلات والطرق الواعرة والمرتفعات والمطبات.
تقسيط سيارة شيفروليه ماليبو 2022
يمكن تقسيط سيارة شيفروليه ماليبو 2022 من لدي شركة عبد اللطيف جميل التي تعتبر أكبر الشركات المتواجدة على أراضي المملكة العربية السعودية والتي تتخصص في بيع السيارات الحديث مع تسهيلا عديدة لتمكين كل مواطن يرغب فؤ اقتناء سيارة الاحلام بالخصول عليها من لدي عبداللطيف جميل، حيث يعطي عبد اللطيف جميل السيارة بالتقسيط دون دفعة اولي، مع عدم إلزام العميل بدفع مصاريف إدارية، فضلا على فترة السداد التي تبدأ من 60 شهرا واعلي.
اسعار سيارة شيفروليه ماليبو 2022 فل كامل
تتميز سيارة شفروليه باسعارها المناسبة التي لا تقارن بمزاياها المتعددة.
- جاء سعر سيارة شفروليه ماليبو طراز 2021 LS5T. 1 بقيمة 79,200 ريالا سعوديا.
- جاء سعر سيارة شفروليه ماليبو 2021 1.5T LT بقيمة 89,700 ريالا سعوديا.
- جاء سعر سيارة شفروليه ماليبو 2.0T Premier 2021 بقيمة95,800 ريالا سعوديا.
- جاء سعر سيارة شفروليه ماليبو 2.0T Premier 2021 بقيم. 134,4000 ريالا سعوديا.
- تأتي سيارة شفروليه ماليبو بضمان ثلاث سنوات لـ “36000 ميل”.
- وبضمان خمس اعوام على مجموعة نقل الحركة 60,000.
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