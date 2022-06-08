الآن أحصل على سيارة هيونداي 2022 بالتقسيط..أرخص وأفضل عروض تقسيط سيارة هيونداي 2022 بدون مقدم من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات

أرخص وأفضل عروض تقسيط سيارة هيونداي 2022 بدون مقدم من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات، جميع عشاق سيارات هيونداي سوف نعرض عليكم اليوم أفضل العروض المقدمة من قبل عبد اللطيف جميل لتقسيط السيارات للتمويل في عام 2022، حيث أن يوجد لديكم أهم الأسعار وأغلى أنواع السيارات التي تمكنكم من التنقل بكافة الأماكن بشكل سريع للغاية دون مواجهة أي مشكلات، فهي تتمكن من السير على المنحنيات والطرق الصعبة، والأماكن المزدحمة وهي من الفئات الرياضية، ونحن اليوم من خلال مقالنا هذا سوف نوفيكم بجميع عروض سيارة هيونداي موديل 2022 من قبل معارض عبد اللطيف جميل.

أرخص وأفضل عروض تقسيط سيارة هيونداي 2022

سوف نستعرض عليكم اليوم العديد من عروض تقسيط سيارة هيونداي 2022 من قبل عبد اللطيف جميل:ـ

عروض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت سمارت بلس

هذه السيارة متوفرة في المعرض بأفضل الأسعار على الرغم من المزايا والمواصفات القياسية الرائعة التي تتسم بها.

هذه السيارة تأتي بضمان لمدة ثلاث سنوات، كما أن يوجد بها موتور بسعة 1400 سي سي.

وينتج عنها قوة حصانيه تبلغ نحو 99 نيوتن لكل متر والسرعة الكبيرة للسيارة تبلغ نحو 180 كم.

قد يبلغ قيمة القسط الشهري لسيارة هيونداي اكسنت بنحو 1,108 ريال سعودي.

عروض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت سمارت

عروض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت من عبد اللطيف جميل عروض متميزة على ذلك السيارة.

اكسنت من عبد اللطيف جميل عروض متميزة على ذلك السيارة. وهذا لأنها من السيارات المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات وقد تبلغ سعة السيارة نحو 1400 سي سي.

والقوة التي تنتج من السيارة قد تبلغ نحو 99 حصان، كما أنه يوجد بها عزم أقصى دوران تبلغ نحو 132 نيوتن لكل متر.

السيارة متصل بها ناقل حركة أتوماتيك رباعي السرعات تعمل بطريقة أتوماتيك.

كما أن قيمة القسط الشهري لسيارة هيونداي تبلغ نحو 1.098 ريال سعودي بشكل شهري.

عروض تقسيط سيارة هيونداي إالنترا 2022 فليت