انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات سيارات جاك 2022.. الصيني هيشتغل معاك بقوة على الأسفلت والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح -قام وكيل العلامة التجارية جاك في الأسواق المصرية، بالإعلان عن سعر ومواصفات سيارات جاك 2022، وهي ذات الطرازات المختلفة للعلامة الصينية في مصر، وذلك بعد ارتفاعها كغيره من وكلاء السيارات الأخرين بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر ومواصفات سيارات جاك 2022

وتتوفر الكثير من الأنواع المختلفة من سيارات جاك 2022 في كل الأسواق، بمواصفات وأسعار متباينة ويتم الكشف عنها من خلال الكثير من خبراء السيارات في كافة الأنحاء.

مواصفات وسعر سيارة جاك js3

وجاء في سيارة جاك js3 موديل 2022 محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وينتج قوة تصل قدرها لـ 118 حصاناً، و150 نيوتن/ متر من عزم الدوران، وتستمد التسارع من خلال علبة تروس أتوماتيكية الأداء وتعمل بتقنية الدفاع الأمامي، وسعرها يأتي كما يلي:

مواصفات وسعر سيارة جاك js4

وتحصل السيارة على قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة تصل لـ 147 حصان، و210 نيوتن، متر من عزم الدوران، وسعرها في الأسواق المصرية هو:

– أوتوماتيك / DELUXE 2022 بسعر 384,900 جنيه

– أوتوماتيك / UTLIMATE 2022 بسعر 419,900 جنيه