نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات بدون مقدم قسط 1,277 ريال موديل 2022 والقسط الأول والثاني مجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة لمن يفضل امتلاك السيارات الجديدة دون عن السيارات المستعملة، هناك أفضل العروض والخدمات التمويلية للسيارات الجديدة موديل 2022، ويفضل البعض السيارات الحديثة لسبب بسيط وأنه سوف يمتلك سيارة أحدث موديل ولا يوجد بها أي أعطال، وتكون بها جميع الكماليات الحديثة التي تفيد الفرد وتجعله في راحة وأمان أكثر، ويفضل البعض أمتلاك سيارة جديدة بقسط شهري بسيط وأسرع طريقة للحصول على سيارة موديل 2022 بسعر مناسب لمحدودي الدخل ويمكن أن تحصل على السيارة بدون دفعة أولى وأيضا تحصل على عروض وخدمات مجانية عند تقديمك لطلب تمويل السيارة.

تمويل سيارة موديل 2022 بدون مقدم

عروض سيارات جديدة موديل 2022 هي من أفضل ما تحصل عليه خلال العام للسيارات ذات الكماليات العديدة، سيارات مستعملة بقسط 857 ريال، فهي الأمان لك ولجميع أفراد أسرتك، ويمكنك أن تختار داخل العرض بين سيارات سيدان وسيارات هاتشباك بأقوى الأسعار وأرخصها ودفع أقل قسط شهري للسيارة، وهناك أنواع عديدة لتلك السيارات وهي سيارات بدون أي مصاريف إدارية، سيارات موديل 2022 بدون مقدم، ولا تحتاج إلى ضامن ألا في حالة إذا كان السجل الائتماني غير نظيف فلابد من وجود كفيل، أما إذا كان السجل الائتماني جيد فتحصل على التمويل في الحال بدون كفيل، وسوف تقد الشركة بدفع القسط الأول والثاني عنك والذي يحتسب من فترة السداد وهي 60 شهرا، والتمويل إسلامي.

أنواع سيارات موديل 2022

من أهم السيارات داخل العروض هي سيارات جيلي والتي يتم توفيرها من خلال شركة عبد اللطيف جميل للسيارات بأقل قسط في حالة التمويل، وذلك حتى يحصل الجميع من الأفراد على السيارة لتساعدهم في التنقل السريع والرفاهية المميزة، قرض شخصي للشباب بدون رسوم، والسيارات هي كولراي بقسط شهري 1277 ريال، ازكارا بقسط 1,673 ريال، تيوجلا بقسط 2,035 ريال سعودي، ويصلح التمويل للمواطنين والمقيمين، لمن يحصل على راتب لا يقل عن 3000 ريال ويعمل بوظيفة حكومي أو خاص، وللمتقاعدين أيضا يمكنهم تقديم طلب الحصول على تمويل السيارة والتقسيط شهرية وبدون مقدم.

خطوات الحصول على تمويل السيارات

في الخطوة الأولى اختيار السيارة التي تفضلها، ثم تعبئة نموذج طلب الحصول على السيارة واختيار البرنامج المناسب لك، وكل هذا من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل لسيارات جيلي 2022، ثم تقديم الأوراق المطلوبة من الهوية الوطنية، وصورة من الإقامة، وإثبات السكن، وتقديم رخصة القيادة وتكون سارية المفعول، وانتظار الموافقة والتي سرعان ما يتم الموافقة عليها في حال إذا كان جميع الأوراق والمستندات متطابقة، كما يمكنك التوجه إلى أحد فروع الشركة داخل المملكة العربية السعودية أو الاتصال على رقم خدمة العملاء للاستفسار 8002442211 طوال أيام الأسبوع.