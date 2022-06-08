سعر تويوتا كورولا كروس 2022 ينخفض بنسبة مفاجأة Corolla CROSS 2022

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انخفض سعر تويوتا كورولا كروس 2022 المستعملة في سوق السيارات في المملكة العربية السعودية، وتعتبر السيارة المشار إليها من الاختيارات الممتازة لعشاقين الحصول على قدر معقول من تجربة قيادة السيارات الرياضية وذلك جنبا إلى جنب مع كونها سيارة موفرة في استهلاك الطاقة، حيث تأتي السيارة الجديدة بوقود هايبرد، ومعدل استهلاك السيارة هو 23 كيلومتر مقابل كل لتر من الوقود، بالإضافة إلى كل ما سبق يأتي عامل السعر وهو الأمر الذي ستناوله في هذا الموضوع.
سعر تويوتا كورولا كروس 2022 Corolla CROSS 2022 في المملكة العربية السعودية آخر تحديث في شهر ذي القعدة
كورولا كروس متاحة لدى عبداللطيف جميل بثلاثة فئات ويبدأ سعر الفئة الأولى من 85 ألف و675 ريال.
وفي الوقت نفسه الفئة النصف فل كامل من موديل السيارة الـ2022 تأتي بسعر 92 ألف و690 ريال سعودي.
أما الفئة الفل كامل تأتي بسعر 104 ألف و650 ريال سعودي.
انخفاض سعر تويوتا كورولا كروس المستعملة في سوق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية
- يترواح الانخفاض ما بين الـ5% والـ7% على سعر سيارات كورولات كروس المستعملة من موديل العام.
- وفي الوقت نفسه هناك حالة للتنازل في القصيم بعد الانخفاض على بنك الراجحي، ممشى السيارة هو 10 آلاف كيلومتر.
- كذلك القسط الشهري هو 1610 ريال أما الدفعة الأخيرة للسيارة هي صفر ريال.
- الدفعة المتبقية من سعر السيارة هي 40 ألف ريال سعودي، أما المتبقي للكاش هو 75 ألف ريال.
- وقود السيارة هايبرد ولونها هو الفضي وحالة السيارة من الداخل قوية وكذلك حالة البودي بحالة الوكالة.
- السيارة بدون ملاحظات إطلاقا وهي جاهزة للبيع بدون ارتفاع الممشى.
- التنازل عن السيارة حالة الرغبة في شرائها بنظام القسط، بدون مقابل.
مواصفات كورولا كروس من الداخل في المملكة العربية السعودية
- أولا التصميم، تمتلك السيارة فتحة سقف تعطي الراكبين داخلها إحساس بالإتعاس.
- وفي الوقت نفسه السيارة تأتي بكراسي بفرش جلد فاخر وهناك باقة ألوان للاختيار طبقا للأذواق.
- ثانيا الإضاءات الداخلية، تحتوي السيارة على إضاءة دائرية بمحيط السيارة باللون الأرزق الجذاب والمريح للعين.
- ثالثا التكييف الخلفي لمسة قوية لضمان التكييف بأحسن الصورة وللحصول على أفضل نتيجة.
- رابعا الأنظمة التكنولوجية، تحتوي السيارة على آبل كار بلاي وأندرويد اوتو.
- كذلك تمتلك رز التشغيل السريع للمحرك القوي.
- وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على شاشة لقياس سرعة تحرك السيارة وسرعة دوارن المحرك بتصميم قوي.
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