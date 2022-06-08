نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات رخيصة مستعملة في أبوظبي تبدأ بسعر ٧ ألاف درهم فولكس هيونداي فورد في المقال التالي

سيارات رخيصة مستعملة في أبوظبي ،نقدم أكبر تشكيلة من أشهر السيارات المستعملة بسعر،رخيص في الإمارات، حيث يقدم البعض إلى شراء سيارات مستعملة رخيصة في أبوظبي بدلا من شراء سيارة جديدة، فالسيارات الجديدة تحتاج مبالغ طائلة للحصول عليها، ويتجه البعض إلى شراء المستعمل للتوفير،في ظل الغلاء المستمر للأسعار وفرض الضرائب بشكل مستمر، نعرض سيارات مستعملة في مدينة أبوظبي لأشهر السيارات . سيارات رخيصة مستعملة في أبوظبي فولكس فاجن موديل ٢٠٠٣ مستعملة هي سيارة صغيرة الحجم مناسبة للسيدات أو لطلاب الجامعات، يبلغ سعتها الترية ١٥٠٠ سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات، تنتج قوة ٩٦ حصان وقوة عزم دوران ١٤٥ نيوتن/ متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة ١٠٩ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة أبو ظبي بمنطقة الخالدية.

السيارة وارد ياباني أستخدام سيدة.

بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

تحتوي على وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، انذار ضد السرقة، مانع انغلاق الفرامل، رايو، بلوتوث، مدخل يو اس بي، مشغل أقراص.

سعر فولكس فاجن ٢٠٠٣ مستعملة في أبو ظبي ٧ ألاف درهم. هيونداي جيتز موديل ٢٠٠٥ مستعملة سيارة هاتشباك صغير تصل سعة محرمها إلى ١١٠٠ سي سي، تنتج قوة ٦٥ حصان وقوة عزم دوران ٩٦ نيوتن مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة ٣٢٩ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة أبو ظبي بمنطقة الحُسن.

تمتلك السيارة مواصفات خليجية.

لا يوجد بها ضمان، وهي بحالة جيدة داخليا وخارجيا.

تحتوي على جهاز انذار لمنع السرقة، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، نوافذ ومرايات كهربائية، وسائد هوائية، مكيف هواء، ه مقاعد من القماش، سنتر لوك، الدخول بدون مفتاح، مصابيح ضبابية، بلوتوث، راديو، مدخل يو اس بي، مشغل ام بي ثري.

سعر هيونداي جينز ٢٠٠٥ مستعملة في الإمارات ١٢ ألف درهم. فورد فيجو اريجنت موديل ٢٠١٢ مستعملة سيارة سيدان متوسطة الحجم يبلغ محركها سعة ١٦٠٠ سي سي، محرك رباعي الأسطوانات أوتوماتيك، وينتج قوة ١١٠ حصان وعزم دوران ١٤٥ نيوتن/ متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة ٢٢٦ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة أبو ظبي بحي محمد بن زايد.

السيارة بحالة ممتازة من حيث الهيكل والمقصورة.

تحتوي على مكيف هواء، وسائد هوائية، سنتر لوك، ميزة الدخول بدون مفتاح.

سعر فورد فيوجن ايرجنت مستعملة في الامارات ١٢.٨٠٠ درهم. عمر شويل - جدة سيارات رخيصة مستعملة في أبوظبي تبدأ بسعر ٧ ألاف درهم فولكس هيونداي فورد - ثقفني

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