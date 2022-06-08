ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الرياض - احمد صلاح - سجلت أسعار النفط ارتفاعات اليوم الأربعاء، وسط توقعات بارتفاع الطلب وتراجع المخزونات.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت القياسي إلى 121.89 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 120.85 دولار للبرميل. وتوقع المستثمرون ارتفاع الطلب في الصين مع مواصلة الفتح التدريجي للأعمال في بكين وشنغهاي بعد ما يقرب من الشهرين من الإغلاقات المرتبطة بكورونا.

وتوقعت مؤسسة «جولدمان ساكس» للخدمات المالية والاستثمارية ارتفاع أسعار النفط لما يقرب من الـ140 دولاراً للبرميل هذا الصيف، مع تعافي الطلب في الصين والقدرة المحدودة على زيادة الإنتاج بصورة أكبر على المدى القريب.

كما توقعت إدارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي وكذلك الطلب في 2022.

وأشارت الإدارة إلى أن إنتاج النفط الروسي قد يتراجع بـ18% بنهاية العام القادم مع فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على كل وارداته المنقولة بحراً.