نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسعر 8000 ريال ارخص سيارات مستعملة في السعودية بحالات جيدة واسعار تنافسية ومواصفات جبارة في المقال التالي

بسعر 8000 ريال ارخص سيارات مستعملة في السعودية نقدم لكم أفضل سيارات للبيع في السعودية، وهذه السيارات هي سيارات متوفرة في سوق المستعمل داخل المملكة العربية السعودية ولكن بإمكانيات متطورة وبأسعار تناسب تلك الفئات التي ليس في مقدرتها الحصول على سيارة جديدة بتلك الأسعار الفائقة للحد، ومن حق كل شخص أن يحصل على سيارة حتى ينجز بها كل مهامه بسهولة واختصارًا للوقت خاصة ونحن في عصر نحتاج أن نستفيد بكل دقيقة حتى نقوم بإنجاز مهامنا وأعمالنا. سيارات للبيع في السعودية مستعملة 1. سيارة هوندا أكورد 2009 مستعملة هذه السيارة مزودة بمحرك ديزل توربيني قوي يتكون من أربع أسطوانات بسعة قدرها 2200 سي سي.

قوة عزم الموتور عدد أحصنتها يبلغ 150 حصان وأقصى عزم دوران لها 350 نيوتن لكل متر.

أقصي سرعة قد تصل إليها السيارة 207 كيلو متر لكل ساعة والفتيس أوتوماتيكي يتكون من خمس نقلات.

سعر بيع السيارة في سوق المستعمل يبلغ 10 آلاف ريال سعودي. 2. سيارة تويوتا كامري 2007 مستعملة تم إصدار السيارة في عام 2007م في اليابان وتتكون من أربعة أبواب بوزن كلي 1.493 كيلو جرام.

سعة المحرك تبلغ 2400 سي سي وناقل الحركة أوتوماتيكي يتكون من خمس سرعات وآخر يدوي يتكون من خمس سرعات.

سعر السيارة في السوق المستعملة يبدأ من 8 آلاف ريال سعودي.

تدعم السيارة خاصية أبل بلاي كار وأندرويد أوتو الخاصة بالهواتف الذكية. 3. سيارة جيلي إمجراند 2013 مستعملة السيارة مزودة بمحرك سعته 1498 سي سي وعدد أحصنة المحرك 107 حصان ويتكون من ناقل حركة يدوي من خمس سرعات.

أقصى عزم قد تصل إليه السيارة 400 نيوتن لكل متر ويدعم خاصية الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

مزودة بعدد من الوسائد الهوائية وتتكون من أربعة أبواب بسعر 10 آلاف ريال سعودي في سوق المستعمل. 4. سيارة تويوتا يارس 2007 مستعملة من أرخص السيارات المستعملة

المحرك سعته 1300 سي سي.

قوة عزمه 92 حصان.

عزم دورانه 120 نيوتن لكل متر.

خاصية الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

وسائد هوائية في صفوف السيارة.

مرايا جانبية يتم طيها كهربيًا.

نظام السيارة الصوتي يتكون من ست مكبرات صوتية.

السيارة لونها أحمر وتتكون من أربعة أبواب.

سعر بيع السيارة في سوق السعودية للمستعمل 7 آلاف ريال سعودي. عمر شويل - جدة بسعر 8000 ريال ارخص سيارات مستعملة في السعودية بحالات جيدة واسعار تنافسية ومواصفات جبارة - ثقفني

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