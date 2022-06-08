نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص سيارة يابانية.. سوزوكي فيتارا 2022 سفينة الصحراء الفخمة فى السعودية بمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي
ارخص سيارة يابانية.. سوزوكي فيتارا 2022 ، لقد حصلت السيارة اليابانية سوزوكي فيتارا 2022 على اهتمام الكثير من المستخدمين لها وهذا ناتج عن ما تمتلكه السيارة من مواصفات وإمكانيات عظيمة، بجانب سعر السيارة التي يكون مناسب ومتناول في أيدي الجميع، وإذا قمنا بعمل مقارنة بين السعر وإمكانية السيارة نجد أن سعرها يكون قليل جداً بجانب تلك الإمكانيات الفريدة والمميزة، وفي مقالنا اليوم سوف نستعرض إليكم جميع مواصفات ومميزات السيارة حتى يتعرف عليها المستخدمين عن قرب حتى يكون باستطاعته الاختيار ما بين السيارة وغيرها.
ارخص سيارة يابانية.. سوزوكي فيتارا 2022
تحتوي السيارة على مجموعة كبيرة من المواصفات الفريدة من نوعها والتي تجعلها سيارة مميزة جداً لكل مستخدميها وأبرز مواصفاتها ما يلي:
- محرك السيارة 1600 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيكي ونوعه عادي مكون من 6 سرعات.
- يعمل على توليد قوة 120 حصان والحد الأقصى لقوة عزم الدوران تصل إلى 156 نيوتن/ متر.
- تحتوي سيارة سوزوكى فيتارا على 16 صبابة والمحرك يكون 4 سلندر.
- يمكن للسيارة أن تصل إلى 100 سرعة من الصفر ولمدة 13 ثانية.
- متوسط استهلاك السيارة للوقود يصل 5.5 لتر لكل 100 كم.
- وسعة خزان الوقود تصل لحوالي 47 لتر.
- أما مساحة قاعدة العجلات فقد تكون 2.5 متر.
- وتأتي السيارة بطول قياسي يصل إلى 4.42 متر وعرضها يساوي 1.82 اما الارتفاع الكلي لها فيكون حوالي 1.71 متر.
أهم ما يميز سيارة فيتارا 2022
تختلف السيارة كثيراً عن السيارات الأخرى من حيث المزايا فهي تمتلك مزايا عديدة منها الآتي:
- تم إعادة تصميم المصابيح الأمامية بالكامل.
- تمتلك نظام الجر الأمامي للعجلات.
- تحتوي السيارة من الجهة الأمامية شبكة كبيرة.
- الإطار الداخلي لنوافذ السيارة فقد يحتوي على مادة الكرم.
- إطارات السيارة مصنوعة من المعدن بالإضافة إلى أن الزجاج الخلفي لها حاد جداً.
- كما أن سيارة سوزوكى فيتارا تمتلك مصابيح خاصة للعمل بالضباب لأنه يعمل بتقنية الليد.
- بها مصابيح خاصة بالرؤية النهارية أيضاً من فئة الليد المدمجة.
- وتكون مزودة بتكنولوجيا الحقن الإلكتروني للبنزين.
- يوجد بها ميزة انطلاق الانذار والنوافذ الخلفية لها تعمل من خلال الكهرباء.
- بها نظام ABC للفرامل بجانب احتوائها على نظام تثبيت السرعة.
- السيارة مجهزة بأربع مقاعد وتتمتع بأنها مقاعد كهربائية.
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