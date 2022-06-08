نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميتسوبيشي اوتلاندر 2022 Mitsubishi Outlander مواصفاتها وأسعارها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر 2022 Mitsubishi Outlander من أحدث سيارات الدفع الرباعي في الأسواق العالمية والسعودية على وجه الأخص، ونجد تلك الفئة تمتاز بمواصفات كثيرة إلى جانب السعة الداخلية والسرعة الهائلة مع وجود أنظمة الأمان التي توفر الحماية للركاب، تعرف على أقوى مواصفات السيارة اليابانية ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2022، والمندرجة تحت فئة سيارات كروس أوفر المدمجة، والتي تتوفر بفئات مختلفة تتشارك أغلب المواصفات من حيث التصميم الخارجي وسعة المقصورة الداخلية، وفيما يلي أهم المواصفات والمميزات والعيوب الخاصة بالسيارة، بالإضافة إلى سعرها في السوق السعودي والمصري وما يقابله بالدولار الأمريكي.

ميتسوبيشي اوتلاندر 2022 Mitsubishi Outlander

تتعدد مواصفات ميتسوبيشي اوتلاندر إذ أنها تتمتع بوجود محرك ذو سعة 2.5 لتر، ويولد قوة 181 حصان تلك القوة التي تكسب السيارة سرعة كبيرة، إلى جانب عزم الدوران 145 نيوتن متر، وتمتاز السيارة بإمكانية الدفع الأمامي والدفع الرباعي أيضًا بشكل اختياري، كما يسهل الانتقال من السرعة صفر إلى 100 كيلو متر خلال ثواني معدودة، وتمتاز السيارة بالكثير من الإمكانيات الداخلية التي تجعلها تنافس بقوة في سوق السيارات.

مواصفات ميتسوبيشي اوتلاندر 2022

تعد ميتسوبيشي اوتلاندر موديل عام 2022 هي الرائدة من حيث المظهر الخارجي المتميز، إذ نجدها تأتي بارتفاع وطول وعرض يجعلون السيارة تلفت الأنظار، إلى جانب الإطارات ذات مساحة 18 أنش المصنوعة من الالومينيوم، وتمتاز أيضًا بوجود مصابيح أمامية وخلفية عالية الإضاءة مع وجود مصابيح ضبابية، وأيضًا تحتوي السيارة على كاميرا خلفية تتصل بشاشة وسائط داخلية مع وجود إنذار مانع السرقة، ونجد الفرامل مانعة الانغلاق حيث يمتاز نظام الحماية بالسيارة بالكفاءة العالية لحماية الركاب.

سيارة ميتسوبيشي 2022

تحتوي سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر من الداخل على مقاعد مصنوعة بعناية فائقة لتعطي راحة كبيرة للركاب مع إمكانية التحرك في أكثر من اتجاه، وأيضًا تحتوي المقاعد على وسائد هوائية لتجنب التعرض لأي اصطدام، ونجد أيضًا السيارة تحتوي على شاشة داخلية بمساحة 9 بوصة لعرض الكثير من الوسائط، وتدعم الاتصال بالبلوتوث وأيضًا مدعومة بواصلة يو أس بي إلى جانب الاتصال بكافة الأجهزة الالكترونية مثل الهواتف الاندرويد والايفون، وتمتاز كذلك بوجود مكبرات الصوت ذات الكفاءة العالية مع وجود زجاج عازل للضوضاء؛ لهذا تعد السيارة مثالية بالنسبة لمحبي الرقي والفخامة.

سعر ميتسوبيشي اوتلاندر 2022

تتوافر السيارة بأكثر من طراز ويبدأ سعر الطراز الأول من 25000 دولار أمريكي، بما يعادل 93775 ريال سعودي، ويعادل بالعملة المصرية 465250 جنية مصري، كما نجد سعر الفئة الأخرى يصل إلى 32000 دولار أمريكي، بما يعادل 120 ألف ريال سعودي ويصل السعر في مصر لتلك الفئة 595 ألف جنية مصري.