نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزاتها كتير مواصفات سيارة جيلي أوكافانجو 2022 واسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة جيلي أوكافانجو 2022 هذا ما نتحدث عنه من خلال مقالنا اليوم، حيث قامت مجموعة جيلي أو كما يطلق عليها عملاق السيارات بتقديم السيارة العائلية جيلي أوكافانجو 2022 من طراز SUV الجديدة، فهذه السيارة تحتوي على مميزات ومواصفات كثيرة في أسواق الخليج العربي والشرق الأوسط ومن خلال مقالنا نقم لكم مميزاتها وعيوبها والكثير عن تفاصيل هذه السيارة العائلية.

مواصفات سيارة جيلي أوكافانجو 2022

مواصفات السيارة جيلي أوكافانجو الجديدة 2022 تتمتع بمواصفات عديدة تميزها عن غيرها من السيارات، ومن أهم مواصفاتها الآتي:

تتمتع السيارة بحجم عائلي كبير.

هذه السيارة تحتوي على محرك قوي توربيني مع ناقل حركة ثنائي القابض بسبع ناقلات.

صندوق الأمتعة يحتوي على حجم كبير جدا.

وزن السيارة الإجمالي يصل إلى 1590 كجم.

استهلاك الوقود فهي تستهلك الوقود بشكل اقتصادي.

سعرها منافس للسيارات المشابهه لها.

هي مجهزة ميكانيكيا وتجهيزات الأمان والسلامة.

فئات وأسعار سيارة جيلي أوكافانجو

تأتي سيارة جيلي أوكافانجو إلى أسواق المملكة العربية السعودية بثلاث فئات، وهم كالآتي:

الفئة الأولى جيلي أوكافانجو 2022 أوتوماتيك /Comfort بسعر 785 ريال سعودي.

الفئة الثانية جيلي أوكافانجو 2022 أوتوماتيك /premium بسعر 685 ريال سعودي.

الفئة الثالثة جيلي أوكافانجو 2022 أوتوماتيك /Full Option بسعر 885 ريال سعودي.

سعر سيارة جيلي أوكافانجو في مصر

الفئة الأولى جيلي أوكافانجو 2022 اوتوماتيك /Comfort بسعر 000 جنيه.

الفئة الثانية جيلي أوكافانجو 2022 اوتوماتيك /premium بسعر 000 جنيه.

أنظمة أمان سيارة جيلي أوكافانجو 2022

تقدم هذه السيارة أنظمة أمان قوية، وهى كالآتي:

مواقف السيارات أوتوماتيك بالكامل.

مثبت السرعة التكيفي Acc.

مساعد حارة.

نظام الكشف عن البقعة العمياء BSD.

SELF تحديد سرعة الحد.

التعرف على المشاة.

صورة بانورامية 360 وقوف السيارات.

نظام تنقية الهواء عالي الجودة.

لقطات مقربة.

مكيفات ثلاث مناطق ونظام AQS.

تجهيزات الرفاهية للسيارة جيلي أوكافانجو 2022

هناك الكثير من التجهيزات التي تم أخذها في الاعتبار عند إطلاق هذه السيارة المميزة من المواصفات القياسية التي تعتبر الاهتمام الأول للسائق، ومن بين هذه التجهيزات ما يلي: