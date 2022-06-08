“سيارة الرفاهية والراحة”مواصفات سيارة لاندكروزر ومميزاتها واسعارها بالسعودية والإمارات

كانت قد أعلنت شركة تويوتا لاندكروزر اليابانية عن إطلاق السيارة الجديدة وهي لاندكروزر لعام 2022 داخل أسواق السيارات على مستوى العالم، ومن بينها أيضاً الأسواق العربية للسيارات مثل أسواق السيارات داخل السعودية وأسواق الإمارات والكويت، وفيما يلي في السطور الآتية سوف نعرض لكم المزيد من التفاصيل حول سيارة لاندكروزر ومواصفاتها ومميزاتها واسعارها.

مواصفات سيارة لاندكروزر 2022

جاء هذا الإصدار الجديد من سيارة لاندكروزر في الإصدار الجديد لها مع العديد من المواصفات التي تتضمن أيضًا العديد من عوامل الرفاهية والراحة التامة والأمان عند قيادة السيارة، وجاءت أبرز مواصفات سيارة لاندكروزر كما يلي:

سيارة لاندكروزر موديل 2022 تأتي ذات طول مناسب يصل إلى حوالي 97 متر، كذلك عرض السيارة يصل إلى حوالى 1.99 متر، كما أن ارتفاع السيارة حوالي 1.86 متر.

وتتميز سيارة لاندكروزر 2022 بأنها ذات عجلات قوية جداً، وتتميز السيارة بأنها ذات تصميم خارجي يحمل اسم نفس منصة Tnga-f التقليدية، وهو مناسب جداً لجسم السيارة وهيكلها الداخلي.

كما أن التصميم الخاص بسيارة لاندكروزر الجديدة موديل عام 2022 يشبه بدرجة كبيرة إلى تصميم سيارة تويوتا تندرا 2022، وخاصة أنها تأتي السيارة مع كافة قطع الشحن البلاستيكية.

مميزات سيارة لاندكروزر 2022

هناك عدة مميزات توحد داخل سيارة لاندكروزر أهمها الآتي:

تحتوي سيارة لاندكروزر الجديدة على منظومة قوة تتميز بقوتها الكبيرة جدًا، كما أنها في غاية الإحكام، حيث أن السيارة تتيح إمكانية استبدال الـ 8 أسطوانات بعدد 6 أسطوانات أخرى ذات سعة 5 لتر توين تيربو لكل منها، وذلك بقوة حوالي 409 أحصنة.

السيارة بها نظام عزم دوران السيارة يبلغ 650 نيوتن مع وجود صندوق سرعة يعمل بصورة آلية مع وجود 10 سرعات، ويوجد بها نظام دفع بشكل كلي لعجلات السيارة.

بها منظومة قوة تعمل على تحقسق معدل استهلاك للوقود يبلغ حوالي 3 لتر لكل 100 كيلو متر.

سعر سيارة لاندكروزر 2022

تتوفر سيارة لاندكروزر داخل الإمارات باكثر من فئة، ولكل منها سعر نختلف، جاء كما يلي: