سيارات مستعملة بالإمارات خصومات جديدة للسيارات بخصم 15%

السيارات المستعملة أصبحت حديث الكثيرين أثناء الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة المعروضة في الأسواق والمعارض، لذا يكثر البحث عن السيارات المستعملة التي تفيد وتلبي احتياجات المواطنين والمقيمين داخل دولة الإمارات، والبحث عن طريق الإنترنت أصبح أسهل وأوفر في توفير الوقت والجهد البحث عن السيارة التي يرغب شراءها، لذلك قمنا بتجميع عدد من عروض لبيع سيارات مستعملة بالإمارات بأسعار مخفضة وسنوضح حالة السيارة العامة من الداخل ومن الخارج وترك رقم جوال صاحب السيارة لكي يتم التعامل معه مباشرة على حسب رغبتك، سنعرض سيارات بموديلات ما بين الحديث والقديم لأغلب أسواق بيع السيارات في الإمارات.

سيارات مستعملة بالإمارات عروض بخصم كبير

سنبدأ بعروض سيارات مستعملة على سيارة تويوتا كامري موديل 2008 بحالة جيدة جدا خليجية، معروضة للبيع في الشوامخ بأبو ظبي، مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا كامري إصدار 2007

حالة الهيكل الخارجي للسيارة ممتاز بدون حوادث. دهان السيارة الخارجي دهان كامل الأصلي لم يتغير. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة تبلغ نحو 40.000 كيلو متر.

تحتوي السيارة على فتحة سقف، مرايا السيارة كهربائية. مثبت سرعة، شاشة لمس، نظام ملاحة. كامير خلفية بالسيارة، حساسات اصطفاف. السيارة تويوتا كامري مرخصة ترخيص وتأمين إلزامي. طريقة سداد ثمن السيارة كاش التي تبلغ نحو 18.500 درهم.

سيارة نيسان ألتيما طراز 2007 مستعملة للبيع

سيارة نيسان بحالة جيدة معروضة للبيع في الجهلي بإمارة العين. لون السيارة الخارجي فضي رمادي. نوع الوقود المستخدم بالسيارة البنزين. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجلت 200.000 كيلو متر.

مواصفات سيارة نيسان ألتيما 2007 وسعر البيع

دهان السيارة الخارجي تم إعادة دهنها جزئيا.

حالة السيارة مستعملة حالة الهيكل به بعض التلف.

نوع ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك.

ترخيص السيارة مرخصة ساري.

مرايا السيارة كهربائية، أكياس هوائية، سنتر لوك.

تامين السيارة متواجدة تأمين الزامي.

طريقة سداد ثمن السيارة كاش بسعر 8500 درهم إماراتي.

سيارة تويوتا اوريون إصدار عام 2007 مستعملة للبيع

سيارة تويوتا 2007 خليجي متواجدة في منطقة مدينة الفلاح بإمارة أبو ظبي. مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية. حالة الهيكل الخارجي للسيارة تعرضت لحوادث في البودي.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا اوريون إصدار 2007