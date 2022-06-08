سيارة كيا سونيت 2023 تغزوا الأسواق بهذه المواصفات الخيالية وهذا سعرها في السعودية ! (صور)

كيا سونيت 2023

وهذه أبرز المواصفات الخاصة بسيارة كيا سونيت الجديدة بهذا الشكل الآتي ذكره:

تمتلك سيارة كيا سونيت محرك بنزين مميز MPI، فسعة هذا المحرك تقدر بحوالي 1.5 لتر، وتصل قوة هذا المحرك إلى حوالي 115 حصان، ويتم نقل الحركة بصورة أوتوماتيكية.

وتحتوي هذه السيارة على نظام ترفيه ومعلومات مميز، فيوجد بهذه السيارة شاشة بمقياس يقدر بحوالي 8 بوصة، وأنظمة أبل كاربلاي، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

ولدى هذه السيارة أنظمة أمان مميزة، فهناك قفل أمان للأطفال، و4 وسائد هوائية، ونظام مركزي يغلق أبواب النوافذ، ونظام يقوم بالحفاظ على معدل السرعة.

ويتواجد بسيارة كيا سونيت مصابيح ضباب أمامية، ومصابيح إضاءة نهارية.

كما نجد أن أبواب سيارة كيا سونيت مصنوعة من الكروم، كما نجد أن المرايا الجانبية بهذه السيارة تدعم نظام الطي بصورة إلكترونية.

وتدعم هذه السيارة نظام التشغيل عن بعد، مع وجود مقعد خاص بالسائق يدعم نظام التعديل يدويًا.

صور Kia Sonet 2023

أسعار سيارة كيا سونيت الجديدة 2023

إن سعر سيارة كيا سونيت يختلف بصورة كبيرة على حسب الفئة التابعة بكل سيارة، وإليكم قائمة أسعار هذه السيارة بالشكل الآتي ذكره:

وصل سعر الفئة الأولى من سيارة كيا سونيت LX إلى حوالي 72.508 ريال سعودي.

بينما قدر سعر الفئة الثانية من سيارة كيا سونيت LX بحوالي 78.833 ريال سعودي.

وبلغ سعر الفئة الأولى من سيارة كيا سونيت EX حوالي 83.893 ريال سعودي.

وسعر الفئة الثانية من سيارة كيا سونيت EX وصل إلى حوالي 86.193 ريال سعودي.

إلى هنا نكون قد سردنا لكم كافة المعلومات التي تخص سيارة كيا سونيت 2023، وعرضنا أيضًا الأسعار الخاصة بهذه السيارة داخل السوق السعودي، ومن المنتظر أن تكون هذه السيارة هي الأعلى تداولًا داخل السوق السعودي، وذلك بسبب تمتعها بمواصفات مميزة.