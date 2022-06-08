نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع .. سيارات مستعملة في السعودية بحالة ممتازة أبرزها ميني كوبر وتوضيح كامل لمواصفات السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة في السعودية بحالة ممتازة أبرزها ميني كوبر وتوضيح كامل لمواصفات السيارات نقدمها لكم، حيث يرغب الكثير من الأشخاص في شراء سيارة مناسبة وذلك نظرا للازدحام والتكدس في المملكة العربية السعودية، ويوجد العديد من السيارات المستعملة في السعودية، وتمتاز بكفاءتها، ويتم الحصول على السيارة بعد التأكد من جميع معلوماتها، ويجب معرفة درجة الأمان الموجودة في السيارة وخاصة إذا كان هناك أطفال صغار.

سيارات مستعملة في السعودية بحالة ممتازة

ميني كوبر Half Full 2020 نص فل

تتميز سيارة ميني كوبي بالكثير من الأشياء، من حيث سرعتها ومظهرها ودرجة الأمان بها.

معلومات عن السيارة:

الماركة: ميني.

النوع: كوبر.

الفئة: Half full.

السنة: ٢٠٢٠.

الوارد: سعودي.

اللون: أبيض.

نوع الوقود: بنزين.

نوع القير: اتوماتيك.

نوع الدفع: دفع أمامي.

عدد السلندرات: ٤ سلندر.

حجم المحرك: ٢.

الحالة: مستعملة.

الممشى: ٣٠١٨٤ كم.

الأمان في السيارة:

تحتوي السيارة على وسادة هوائية أمامية، وعلى فرامل Abs على ثبات إلكتروني ESP وعلى سنتر لوك، وتحتوي على أحزمة أمام، ويوجد بها نظام التحكم بالانزلاق، ولذلك هي سيارة آمنة على الأطفال أيضا، ويوجد بالسيارة نظام راحة ممتاز حيث تحتوي على فتحات تكييف خلفية، ويمكن تشغيلها بالبصمة، ويوجد تحكن بالدريكسيون، ويوجد مثبت سرعة وزجاج كهربائي، ومقاعد مصنوعة من القماش، ومكيف يدوي ويمكن فتح الأبواب بالريموت، ويوجد بها مقاعد لتثبيت الأطفال، ومقاعد قابلة للطي في الخلف.

التقنيات الموجودة في السيارة:

يوجد في السيارة منافذ طاقة وبلوتوث ومدخل usb ومدخل auxونظام ملاحة وخرائط وشاشة وسائط وراديو، ويوجد بها العديد من التجهيزات الخارجية مثل مصابيح هالوجين وكشافات ضباب أمامية، وفتحة سقف بانوراما، ومزيل للضباب ومرايا قابلة للطي كهربائيا.

سعر السيارة:

سعر سيارة ميني كوبر نص فل ١١٩٠٠٠ ريال سعودي.

ميني كوبر كانتريمان 2018 فل

معلومات عن السيارة:

الماركة: ميني.

النوع: كوبر كانتريمان.

السنة: ٢٠١٨.

الوارد: أخري.

اللون: أحمر.

المواصفات: فل.

نوع الوقود: بنزين.

نوع القير: اتوماتيك.

نوع الدفع: أمامي.

عدد السلندرات: ٤ سلندر.

حجم المحرك: ١,5.

الحالة: مستعملة.

الممشى: ١٢٥١٤٧ كم.

الأمان في السيارة:

تحتوي السيارة على وسادة هوائية أمامية، وعلى فرامل absوعلى مساعد فرامل BA على أحزمة أمان وسنتر لوك وفرامل يد إلكتروني، ويوجد بها تنبيه مغادرة المسار، وتحتوي على زجاج كهربائي، وعلى مقاعد من الجلد وفتحات تكييف خلفية ،وتحتوي على مكيف يدوي، ويوجد بها تحكم مقاعد كهرباء، و isofix لتثبيت مقاعد الأطفال، ويوجد بها مقاعد قابلة للطي.

سعر السيارة:

يبلغ سعر سيارة ميني كوبر كانتريمان 2018 فل 146,000ريال سعودي.