الوحش الرياضي وصل وصل .. مواصفات سيارة لادا نيفا Lada Neva 2022 وأسعارها في السعودية ومصر

مواصفات سيارة لادا نيفا Lada Neva 2022 وأسعارها في السعودية ومصر نستعرضها معكم، حيث يرغب العديد من محبي اقتناء السيارات في شراء الوحش الروسي سيارة لادا نيفت التي تتميز بالفخامة والمظهر الرياضي والقدرة الكبيرة فضلاً عن مميزاتها ومواصفاتها الرائعة التي تجعلها مطلباً للعديد من الأشخاص، وتعد واحدة من السيارات واسعة الانتشار في منطقة الوطن العربي وخاصة الخليج وقد دخلت مصر مؤخراً، ومن خلال مقال اليوم سنستعرض لكم تقرير تفصيلي عن مواصفات السيارة وأسعارها في السوق السعودي والمصري.

مواصفات سيارة لادا نيفا Lada Neva 2022

أبدت الشركة المصممة لسيارة لادا نيفا اهتماماً كبيراً بكل تفصيلة من تفصيلات السيارة من الهيكل الخارجي والإطارات والجنوط والمقاعد ووسائل الترفيه وأنظمة الأمان وغيرها من الخصائص الأخرى التي تضمن للمستخدم تجربة قيادة ممتعة، وفيما يلي نذكر لكم أهم هذه المواصفات.

السيارة مزودة بمحرك دفع رباعي 1700 CC بقوة تبلغ أكثر من 83 حصان وعزم دوران يصل إلى 128 نيوتن لكل متر، كما أنها تحتوي على ناقل حركة أتوماتيكي بخمس سرعات.

تتميز إطاراتها بأنها مصنوعة من البلاستيك المقاوم للكسر.

تحتوي السيارة على مكيف هواء عالي الجودة، وأنظمة تدفئة للمقاعد وعجلة القيادة.

السيارة مزودة بالعديد من وسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية والفرامل المانعة للإنزلاق.

يتوفر من السيارة أربعة فئات مختلفة هي لادا ليجاند، لادا نيفا ترافل، لادا نيفا برونتو، لادا نيفا برستيج).

تتميز السيارة بمساحتها الداخلية الكبيرة وحقيبة الظهر التي تتسع للعديد من الأغراض فضلاً عن تزويدها بجنوط رياضية يصل طولها إلى 15 بوصة.

مميزات سيارة لادا نيفا وأسعارها

تتميز سيارة لادا نيفا بأنها واحدة من السيارات الرياضية الفخمة والقوية فضلاً عن قدرتها الكبيرة على السير على جميع الطرق تقريباً نظراً لثباتها الكبير أثناء السير بفضل برامج وأنظمة الحماية التي تحتوي عليها وفيما يلي نستعرض لكم مجموعة من الإضافات الداخلية وأنظمة الحماية التي تحتوي عليها السيارة.

تحتوي السيارة على شاشة ترفيه ذكية تعمل باللمس فصلاً عن تزويدها بمداخل USB وبلوتوث وشاشة ضم وكاميرا خلفية.

السيارة مزودة بنظام إنذار وانظمة أمان من النوعين ESP وABS.

ويتواجد من السيارة أربعة فئات تختلف كل فئة عن الأخرى في بعض المواصفات والسعر، ويبدأ سعرها في السعودية من 34 ألف ريال سعودي بينما يبدأ سعرها في مصر من 163 ألف جنيه.