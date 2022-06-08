أفضل تقنية سيارة هيونداي النترا 2022 وإمكانياتها ومميزاتها

سيارة هيونداي النترا 2022 من أقوى إصدارات شركة هيونداي الكورية والتي يعتبر هدفها الأساسي هو تقديم أفضل تقنية وجودة لك ولأسرتك، حيث أن مواصفاتها قياسية لا يمكنك تخيلها في سيارة أخري، أما مميزاتها لا تقارن باسعارها المعروض، ليس هذا فقط بل توجد سبع إصدارات مختلف للسيارة لكي تتوافق مع طلبك والإمكانيات الراغب توافرها في سيارتك، كما أن ألوانها مميزة ومتنوعة لا يمكن مشاهدتها في اي موديل لسيارة أخري منذ قرون، لذاك سنوضح لكم في السطور التالية سيارة هيونداي النترا 2022 وإمكانياتها ومميزاتها.

امكانيات سيارة هيونداي النترا 2022

تختلف إمكانيات سيارة هيونداي النترا وفقا لكل موديل منها، حيث يوجد ٧ موديلات منها، ولاسيما اثنين هجينة فيما بينهم، وإمكانياته هيونداي 2022 تتمثل فيما يلي:

أربع محركات أوتوماتيكية النقل للحركة..

AAC هو مثبت السرعة الأساسي والتفاعل بالسيارة.

يتوفر لها شاحن لاسلكي خاص بشحن بطارية الموبايل.

يوجد نظام ABS.

نظام التشغيل بها إلكتروني.

أنظمة معدة خصيصا لتجنب الاصطدامات المختلفة.

يتوفر بها أجهزة تكييف و مبردات هوائية.

شاشة تاتش عشرة وخمسة وعشرين انش.

تغليف عجلات السيارة بأفخم أنواع الجلد و البيوريتان.

تعمل بنظام الدفع الأمامي، أما المحركات تعتمد على البنزين.

مميزات سيارة هيونداي النترا ٢٠٢٢

تتمتع سيارة هيونداي النترا بملايين المميزات التي تجعلك تسارع في شرائها من بين عدد كبير من الموديلات الأخرى المتوفرة بالسوق كالتالي:

مظهرها الخارجي والداخلي قمة الشياكة والأناقة.

ولاسيما ألوانها المميزة التي تناسب ذوقك حتما(أحمر، قرمزي، إلكتريك شادو، سيراميك أبيض، كوارتز أبيض، معدني، برتقالي، أزرق فاقع، أسود، بورتوفينو رمادي).

أما عن المصابيح والإطارات الخارجية تأسر قلبك منذ النظر الأولي لها.

أما من الداخل في المساحة المتبعة أكبر عدد من الأسرة بما يعادل خمس مقاعد كبيرة.

أما تصميم الكراسي الامامية والخلفية فيشبه التشطيبات سوبر لوكس وأفضل من حيث الخامة والجودة والمتانة.

فضلا عن فتحات التهوية والمكيفات وغيرها، ولاسيما الفتحة العلوية للسقف.

كل هذه الإمكانيات والمميزات متوفرة بسيارة هيونداي النترا وأكثر والتعرف على أسعار موديلات سيارة هيونداي النترا يمكنكم تصفح موقعنا والبحث عن كل ما يتعلق بمجال السيارات وموديلاتها مواصفاتها واسعارها المطروحة في السوق حاليا.