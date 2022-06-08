نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجدد موديلات السيارات بكل فئاتها صيف 2022 في الإمارات وأسعارها للجمهور بصالات العرض في المقال التالي
هناك الكثير من الأشخاص ذو الهواة بالسيارات ويرغبون من الحين للأخر أن يقوموا بتجديد السيارة الخاصة بهم ويوجد في دولة الإمارات الكثير من أنواع السيارات وازدادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن أجدد أنواع السيارات بالإضافة إلى أسعارها ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم بعض من أجدد موديلات السيارات في الإمارات.
أجدد موديلات السيارات في الإمارات
يوجد في الإمارات الكثير من موديلات السيارات المتنوعة وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك الموديلات:
أسعار سيارات نيسان بالإمارات
تعتبر سيار نيسان من أكثر أنواع السيارات التي حظيت على شعبية بيرة في دولة الإمارات حيث يتم بيها في جميع المناطق بالإمارات التي من بينها دبي والشارقة وأبو ظبي وعجمان والكثير من السيارات الأخرى وإليكم في السطور الآتية أبرز الأنواع مع الأسعار:
- يتوفر في دولة الإمارات سيارة نيسان جي تي آر 2022 متوفر بسعر 498.685 درهم.
- كما يوجد سيارة نيسان كيكس 2022 متوفر بسعر 61.900 درهم.
- يتواجد أيضًا سيارة نيسان ماكسيما متوفر بسعر 141.500 درهم.
- كما ينتشر في كافة مناطق الإمارات سيارة نيسان باترول 2022 متوفرة بسعر 199.900 درهم.
- بالإضافة على سيارة نيسان نافارا 2022 المتوفر بسعر 81.500 درهم.
أسعار سيارات تويوتا بالإمارات
من السيارات المتوفرة في دولة الإمارات هي تويوتا ومتوفرة بأسعار مختلفة وإليكم في السطور الآتية أبرز أسعار سيارات تويوتا بالإمارات:
- يتوفر في دولة الإمارات سيارة تويوتا كورولا 2022 بسعر 71.900 درهم.
- كما يوجد في كافة مناطق دولة الإمارات سيارة تويوتا جرانفيا 2022 متوفر بسعر 177.000 درهم.
- يتواجد في دولة الإمارات أيضًا سيارة تويوتا كروس تبدأ من سعر 100.900 درهم.
- كما يوجد سيارة تويوتا supra 2022 يبدأ سعرها من 184.900 درهم.
- بالإضافة إلى سيارة تويوتا c hr 2022 يبدأ سعرها من 86.900 درهم.
- كما يتوفر في دولة الإمارات أيضًا سيارة تويوتا كوستر متوفرة بسعر يبدأ من 209.500 درهم.
- بالإضافة إلى سيارة تويوتا فورتشنر المتوفرة بسعر 120.000 درهم.
- كما يشتمل العرض على سيارة إنوفا 2022 متوفرة بسعر يبدأ من 97.000 درهم.
- بالإضافة إلى سيارة تويوتا لاند كروز 2000 ويبدأ سعرها من 141.750 درهم.
كما يوجد في مناطق الإمارات سيارة تويوتا راف 4، 2022 متوفر بسعر يبدأ من 89.900 درهم.
- يوجد أيضًا سيارة تويوتا راش 2022 متوفر بسعر يبدأ من 68.500 درهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أجدد موديلات السيارات بكل فئاتها صيف 2022 في الإمارات وأسعارها للجمهور بصالات العرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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