أجدد موديلات السيارات بكل فئاتها صيف 2022 في الإمارات وأسعارها للجمهور بصالات العرض

هناك الكثير من الأشخاص ذو الهواة بالسيارات ويرغبون من الحين للأخر أن يقوموا بتجديد السيارة الخاصة بهم ويوجد في دولة الإمارات الكثير من أنواع السيارات وازدادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن أجدد أنواع السيارات بالإضافة إلى أسعارها ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم بعض من أجدد موديلات السيارات في الإمارات.

أجدد موديلات السيارات في الإمارات

يوجد في الإمارات الكثير من موديلات السيارات المتنوعة وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك الموديلات:

أسعار سيارات نيسان بالإمارات

تعتبر سيار نيسان من أكثر أنواع السيارات التي حظيت على شعبية بيرة في دولة الإمارات حيث يتم بيها في جميع المناطق بالإمارات التي من بينها دبي والشارقة وأبو ظبي وعجمان والكثير من السيارات الأخرى وإليكم في السطور الآتية أبرز الأنواع مع الأسعار:

يتوفر في دولة الإمارات سيارة نيسان جي تي آر 2022 متوفر بسعر 498.685 درهم. كما يوجد سيارة نيسان كيكس 2022 متوفر بسعر 61.900 درهم. يتواجد أيضًا سيارة نيسان ماكسيما متوفر بسعر 141.500 درهم. كما ينتشر في كافة مناطق الإمارات سيارة نيسان باترول 2022 متوفرة بسعر 199.900 درهم. بالإضافة على سيارة نيسان نافارا 2022 المتوفر بسعر 81.500 درهم.

أسعار سيارات تويوتا بالإمارات

من السيارات المتوفرة في دولة الإمارات هي تويوتا ومتوفرة بأسعار مختلفة وإليكم في السطور الآتية أبرز أسعار سيارات تويوتا بالإمارات: