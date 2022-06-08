تعرف على علامات نقص زيت محرك السيارة وأسبابه وأضراره

هناك الكثير من المشاكل التي تنتج بسبب نقص زيت المحرك في السيارة، ومن أصعب المشاكل التي تنتج عن ذلك هو تلف محرك السيارة بالكامل، وفوائد الزيت تتمثل في تليين أجزاء المحرك عند الاحتكاك مع بعضها ومنع حدوث أي تلف في المحرك، كما تنصح أغلب شركات السيارات بضرورة تغيير الزيت في موعده المحدد للحفاظ على محرك السيارة، كما يجب علينا أن نتفقد الزيت حتى لا ينقص فيسبب مشاكل كبيرة للمحرك، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على علامات نقص زيت المحرك في السيارة، وسوف نتعرف أيضًا على الأسباب التي تؤدي إلى نقصه، والأضرار التي يسببها نقص الزيت للمحرك.

علامات نقص زيت محرك السيارة

هناك العديد من العلامات التي تدل على نقص زيت محرك السيارة وهى كما يأتي:-

إضاءة لمبة الزيت في السيارة يشير إلى نقص الزيت في المحرك وعلى السائق تفقد مقياس الزيت.

صوت المحرك يصبح أكثر خشونة، كما يصدر عن المحرك ضجيج.

خروج دخان أبيض من الشكمان وهذا يدل على تأكل بعض أجزاء من محرك السيارة.

عند نقص الزيت في المحرك ويصبح لا يغطي أجزاء المحرك كلها يؤدي ذلك إلى ظهور رائحة احتراق.

أسباب نقص زيت محرك السيارة

هناك العديد من الأسباب التي ينتج عنها نقص زيت محرك السيارة وهى كما يلي:-

عدم إغلاق غطاء الزيت بإحكام يؤدي إلى تسرب الزيت من المحرك. تلف كسكيت رأس المحرك يؤدي إلى تسرب الزيت من المحرك. عدم ملأ محرك السيارة بكمية كافية من الزيت. تركيب فلتر السيارة بطريقة خاطئة أو تلفه يؤدي إلى نقص الزيت. تلف أو تآكل صبابات المحرك. استخدام زيت غير مناسب لنوع السيارة. عدم قيام قائد المركبة بتغيير الزيت بانتظام.

أضرار نقص زيت المحرك

هناك أضرار عديدة تنتج بسبب نقص زيت محرك السيارة وهى كما يأتي:-