نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل السيارات المستعملة في الرياض كرايسلر 300 سي إس آر تي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ِسيارات كرايسلر 300 سي إس آر تي مستعملة في الرياض يبحث كثير من الأشخاص عن أفضل السيارات المستعملة لكي يتمكنوا من الحصول على أفضل أنواع السيارات بجانب الإمكانيات الكبيرة والمميزة حيث يمكنك الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بهذه السيارة والمواصفات بالإضافة إلى أنها تعمل بنظام الأتوماتيك، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أهم مواصفات سيارة كرايسلر 300 سي إس آر تي مستعملة في الرياض.

مواصفات كرايسلر 300 سي إس آر تي مستعملة

تتميز هذه السيارة بوجود ناقل حركة أوتوماتيكي أما بالنسبة لعدد الكيلومترات يصل إلى 111,000 كيلو متر وتم إنتاج هذه السيارة في عام 2013 ويتم استخدام البنزين لها وتتميز هذه السيارة باللون الرمادي أما بالنسبة لعدد الأبواب أربعة أبواب والسيارة ممتازة من الداخل والخارج.

تتميز هذه السيارة بوجود دفع خلفي وسعة المحرك تصل إلى 6400, أما بالنسبة للمواصفات الإقليمية تكون بمواصفات دول مجلس التعاون الخليجي أما بالنسبة لعدد السلندر 8 سلندر.

مميزات سيارة كرايسلر 300 سي إس آر تي مستعملة

بوجود نظام الحماية مع وجود مدخل جنوط ألمونيوم يتوفر فيها مصابيح ضبابية ونظام تثبيت السرعة ومشغل أسطوانات.

كما يتواجد فيها تعمل بنظام الكهرباء وحساسات مع تواجد نوافذ كهربائية وعجلة القيادة معززة آليا ويتوفر في هذه السيارة كاميرا خلفية.

سعر سيارة كرايسلر 300 سي إس آر

سعر يصل سعر هذه السيارة داخل الأسواق 142,000 ريال سعودي.

انفينيتي كيو إكس 80 5.6 L Luxe 8 Seats 2020 مستعملة

هذه السيارة تتميز بالعديد من المواصفات وتتواجد في جدة وهذه السيارة موديل 2020 ويتوفر فيها باقي الحركة أوتوماتيك وعدد الأبواب تصل إلى خمس أبواب وتتميز باللون الأبيض ويتم استخدام البنزين هذه السيارة، أما بالنسبة لعدد الكيلومترات يصل إلى 38 ألف كيلو متر وسعة المحرك تصل إلى 552 وتعمل هذه السيارة بنظام البنزين وحاصلة على مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي وتتميز هذه السيارة ب 8 سلندر.

مميزات انفينيتي كيو إكس 80 5.6 2020

هذه السيارة يمكنك الدخول إليها بدون استخدام المفتاح كما يتواجد فيها سنتر لوك كهربائية ونوافذ كهربائية مع وجود نظام تثبيت السرعة ويتواجد فيها بلوتوث ومشغل أسطوانات ويوجد فيها جنود ألمنيوم مع وجود نظام الحماية كما يتواجد فيها فتحة سقف ومقاعد قابلة للتهيئة الكهربائية أما بالنسبة لعدد القيادة معززة آليا مع وجود حساسات للركن.