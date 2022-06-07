نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة موديل 2021 بقسط 1,210 ريال بدون مقدم وضمان 3 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات المستعملة هي من أفضل ما يحبذه البعض حيث أنها تكون بمبلغ بسيط وأيضا لها مزايا متنوعة، وهناك البعض الأخر من الأفراد الذين يفضلون استخدام السيارات الجديدة والتي يوجد بها جميع الكماليات الجديدة، ويبحثون عن عروض السيارات في كل شهر حتى يجدوا ما يحتاجون إليه، ومن هذا القبيل قام البنك المركزي السعودي بتوفير فرصة كبيرة لمن يهتم بالحصول على سيارة سواء كانت جديدة أو مستعملة من خلال أحدى شركات التمويل بالمملكة، وتكون بسعر متوفر في أيدي الجميع أو تكون بالتقسيط المريح.

سيارة مستعملة موديل 2021

احصل على أفضل العروض والخدمات التمويلية بأسعار مميزة وبالتقسيط المريح، سيارة مستعملة بأقل قسط شهري، وتحصل على سيارة من العروض المقدمة من الشركة للسيارات المستعملة بتأمين شامل طوال فترة التمويل، والسيارة بضمان 3 سنوات أو حتى ممشى 60 ألف كيلومتر، ولا تحتاج إلى كفيل وبدون دفعة أولى، سيارات لمحدودي الدخل، فهي سيارة فريدة ومتوفقة مع جميع الأفراد، فإذا كنت تريد أن تحقق أحلامك فامتلك سيارتك الخاصة بأقل قسط شهري.

شروط تمويل السيارات المستعملة

يمكنك أن تتقدم بطلبك للحصول على السيارات المستعملة والسيارات الجديدة إذا كان متوفر لديك الشروط المعلن عنها من قبل الشركة للأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين غير السعوديين، وهي أن يكون المتقدم موظف بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، أو متقاعد، سيارات للعاطلين عن العمل، ويكون الراتب لا يقل عن 3000 ريال وأن يكون موظف على رأس العمل بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل، ويوجد سجل ائتماني جيد للعميل حتى يحصل على التمويل بدون كفيل، ويتم تقديم جميع المستندات المطلوبة لطلب الحصول على التمويل.

سيارة مستعملة كيا سيراتو موديل 2021

من أهم المواصفات التي توجد بالسيارة هي أنها موديل 2021، وأوتوماتيك، ولونها أزرق، وعدد الممشى الخاص بها 89 ألف كيلو متر، وهي كيا سيراتو سيدان ومتواجدة بالدمام، وسوف تحصل عليها عند تقديم الحصول على تمويل سيارات مستعملة من قبل شركة عبد اللطيف جميل للسيارات، سيارة بدون مقدم، لأنها الشركة الأولى في المملكة العربية السعودية التي توفر لك أفضل عروض السيارات الجديدة والمستعملة، وبأقل راتب شهري للمواطنين والمقيمين.

طلب تقديم تمويل سيارة مستعملة

يتم تقديم طلب الحصول على السيارة المستعملة بسعر القسط الشهري 1,210 ريال سعودي على فترة سداد 60 شهرا، بدفعة تملك تصل 30%، والسعر الإجمالي للسيارة هو 89,678 ريال، وكيفية الحصول عليها من خلال رابط الدخول إلى شركة عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة وتقديم طلب الحصول على السيارة، أو التوجه للتحدث مع خدمة العملاء على الهاتف 8002442211 في أي وقت لتحصل على جميع استفساراتك أو طلب الحصول على السيارة، كما يمكنك التوجه إلى أحد الفروع داخل المملكة لشركة عبد اللطيف جميل.