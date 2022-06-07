أشهر السيارات المستعملة بإمكانيات ومواصفات مميزة وبأسعار رخيصة 2022

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عمر شويل - جدة أشهر السيارات المستعملة بإمكانيات مواصفات مميزة وبأسعار رخيصة 2022 يبحث كثير من الأشخاص عشاق السيارات المستعملة عن أفضل أنواع السيارات التي يمكن الحصول عليها لكي يتمكن من قضاء المهام الخاصة به أو الذهاب إلى أي مكان بكل سهولة بدون الحاجة إلى الاستعانة بالمواصلات، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة أشهر أنواع السيارات المستعملة بإمكانيات ومواصفات جيدة لكي تتمكن من اختيار السيارة التي تناسبك.

أشهر السيارات المستعملة

سيارات شيفروليه كابيتيفا 2022

هذه السيارة تتواجد في مدينة جدة ويوجد فيها ناقل حركة أوتوماتيكي ويتم استخدام البنزين لهذه السيارة ويوجد فيها أربعة سلندر أما بالنسبة لعدد الأبواب خمس أبواب وحاصلة على مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي ويوجد فيها دفع أمامي أما بالنسبة لعدد الكيلومترات يصل إلى 2684 كلم ويوجد فيها سعة المحرك 1500 سي سي.

أما بالنسبة للمميزات الموجودة في هذه السيارة يوجد فيها وسائد هوائية ومشغل أسطوانات ومرايات تعمل بالكهرباء بالإضافة إلى وجود نوافذ كهربائية ومصابيح الضباب وبلوتوث كما يتواجد فيها تكييف وعجلة قيادة معززة آليا، بينما يصل سعر هذه السيارة 80 ألف ريال سعودي.

سيارة نيسان صيني 2018 مستعملة

هذه السيارة توجد في جدة وتتميز باللون الفضي ويتم استخدام البنزين لهذه السيارة كما يتوفر فيها ناقل الحركة أتوماتيكي وعدد الأبواب أربعة وتم إنتاج هذه السيارة في عام 2018 أما بالنسبة لعدد الكيلومترات يصل إلى 83.391 كيلو متر أما بالنسبة لسعة المحرك تصل إلى 1498 ويوجد فيها دفع تتميز هذه السيارة بوجود تكييف وبلوتوث ومشغل أسطوانات وسنترلوك مع وجود مرايات ونوافذ كهربائية، ويمكنك أيضا دخول هذه السيارة بدون استخدام المفتاح كما يتواجد فيها دعم أم بي 3 أما بالنسبة لعدد السلندر يصل إلى 4 أما بالنسبة لسعر هذه السيارة يصل إلى 29.950 ريال.

سيارات هافال H 9 مستعملة

هذه السيارة تتواجد في مدينة جدة ويوجد فيها ناقل حركة أتوماتيكي أما بالنسبة لعدد الأبواب يصل إلى أربعة وأربعه سلندر ويتم استخدام البنزين لهذه السيارة ويوجد فيها دفع رباعي وقد تم إنتاج هذه السيارة في عام 2020 أما بالنسبة لعدد الكيلومترات يصل إلى أكثر من 14 كيلو متر أما بالنسبة لتاريخ الحوادث لهذه السيارة يوجد فيها القليل من التلف الناتج عن الاستعمال ويوجد فيها وسائد هوائية وتكييف، كما تتميز بوجود مقاعد جلدية والدخول بدون المفتاح ويوجد فيها أيضا مصابيح الضباب ونظام تثبيت السرعة ومقاعد قابلة للتدفئة ومرايات ونوافذ تعمل بالكهرباء كما تتميز بوجود عجل قياده معززة آليا وكاميرا خلفية وفتحه سقف وراديو .