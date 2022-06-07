سيارات رخيصة مستعملة في جدة تبدأ بسعر ٢٥٠٠ ريال بحالة جيدة أشهر السيارات

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سيارات رخيصة مستعملة في جدة ، نقدم تشكيلة واسعة من السيارات المستعملة في جدة بسعر مخفض لذوى الدخل المحدود، والغير قادرين على شراء سيارات جديدة بالسعودية ،نعرض أشهر أنواع السيارات المستعملة بسعر رخيص في جدة لا يتعدى ١٠ ألافريال وبأسعار تبدأ من ٢٥٠٠ ريال سعودي. سيارات رخيصة مستعملة في جدة تويوتا كرسيدا موديل ١٩٩٦ مستعملة تعد تويوتا كرسيدا من السيارات السيدان قديمة الطراز ذات سرعات عالية، حيث تمتلك محرك قوي يعمل على ثماني أسطوانات ويسع ٣٥٠٠ سي سي مع ناقل حركة يدوي ويعمل بقوة ٢٥٥ حصان، وتعد إحدى أشهر السيارات المستعملة في السعودية التي لديها إقبال كبير.

التي لديها إقبال كبير. عدد الكيلو مترات المستهلكة أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة بني مالك.

تمتلك كرسيدا مواصفات يابانية خالصة.

السيارة بحالة جيدة يوجد عيوب بسيكة في الهيكل.

تحتوي على مكيف يدوي، نوافذ ومرايات يدوية، راديو، وسائد هوائية.

سعر تويوتا كرسيدا مستعملة في جدة ٢٥٠٠ ريال. ميركوري مونتيجو موديل ٢٠٠٤ مستعملة هي سيارة سيدان تعمل على محرك يسع ٤٠٠٠ سي سي بقوة ٢١٠ حصان وقوة عزم دوران ٢٤٤ نيوتن/ متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك ثماني الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة بترومين.

السيارة تأتي بمواصفات أمريكية.

بحالة جيدة وقد أعيد دهانها كليا.

تختوي على مكي، و٥ مقاعد من الجلد، ميزة الدخول بدون مفتاح، سنتر لوك، حساسات للركن، مرايات ونوافذ كهربائية، نظام مانع انغلاق الفرامل، انذار ضد السرقة.

سعر ميركوري مونتيجو مستعملة في السعودية ٣ ألاف ريال. شيفروليه أوبترا موديل ٢٠٠٤ مستعملة تأتي اوبترا بمحرك يسع ٢٠٠٠ سي سي مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة ١١٩ حصان وقوة عزم دوران ١٤٤ نيوتن/ متر وبه ٥ سرعات.

عدد الكيلومترات المستهلكة ١٩٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بحي البوادي.

تمتلك السيارة مواصفات خليجية.

السيارة بحالة جيدة، لهاةسابقة حادثة أثرت على الهيكل الخارجي وقد أعيد دهانها جزئيا.

تحتوي على مكيف يدوي، قفل مركزي، نوافذ ومرايات يدوية، نظام مانع انزلاق الفرامل، ٥ مقاعد من القماش، انذار ضد السرقة، مصابيح، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، جنوط المونيوم.

سعر شيفروليه اوبترا مستعملة في السعودية ب ٤ ألاف ريال. عمر شويل - جدة سيارات رخيصة مستعملة في جدة تبدأ بسعر ٢٥٠٠ ريال بحالة جيدة أشهر السيارات - ثقفني

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