نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على سيارة توويتا كولاور 2022 الآن بالتقسيط..أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات جبارة في المقال التالي

أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات جبارة، تعتبر سيارة تويوتا كرولا من أفضل السيارات اليابانية الموجودة على الساحة لذلك يريد الجميع الحصول عليها، ولكن يوجد بعض الأشخاص الذين لا يملكون المبلغ كامل فهم يريدون الحصول على تقسيط تويوتا كورولا بأرخص الاسعار 2022 وذلك نظرا لمميزاته الرائعة فهي مصممة بحرفية تامة لكي تناسب جميع الطرق والأماكن لذلك لا تترددوا في الحصول عليها فهي تتوفر بسعر مناسب للجميع. أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 تقدم مجموعة عبد اللطيف جميل الموجودة في المملكة العربية السعودية أرخص عروض التقسيط على سيارة تويوتا كورولا 2022. وهي أقساط تصل غلت خمس سنوات بقسط شهري يبلغ 900 ريال سعودي.

والدفعة الأولى التي يجب دفعها للسيارة تبلغ 27,164 ريال ألف ريال سعودي.

مطلوب سداد دفعة أخيرة للسيارة بمقدار 31,720 ريال ريال سعودي.

وهذا يعني أن سعر السيارة الكلي في فترة التقسيط يبلغ127,014 ريال ريال سعودي، ويضاف إليها مصاريف إدارية تقدر بـسعر السيارة 79,300 ريال سعودي. مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كورولا 2022 تتميز سيارة تويوتا كورولا 2022 بالعديد من المواصفات، وهي تتمثل فيما يلي: المحرك الخاص بها تبلغ سعته 1600 سي سي، كما أنه يقوم بإنتاج قوة تبلغ 120 حصان.

السيارة تبلغ عزم أقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن لكل متر، وهي تحتوي على ناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي سداسي السرعات.

السيارة تتسارع من الوضع الخاص بالبقات لكي يصل إلى 100 كم، وهذا خلال الثانية، كما أن المتوسط الخاص بالاستهلاك للوقود يبلغ 5,8 لتر، وهذا عند السير لمدة 100 كيلو متر.

تحتوي السيارة على العديد من وسائل السلامة والأمان، ويوجد بها وسائد هوائية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني، وبرنامج للتوازن الإلكتروني.

السيارة تحتوي على نظام مساعدة للصعود في المرتفعات، ويوجد\ بها فرامل كهربائية.

تحتوي السيارة على عجلات تبلغ 16 بوصة، وبعض المصابيح الأمامية الخاصة بالضباب، وكذلك المصابيح الخلفية الخاصة بالمرأيات الجانبية الكهربائية.

يوجد بالسيارة سبويلر خلفي ونظام لزر التشغيل يمكنك من إيقاف المحرك.

السيارة تحتوي على حساسات ركن خلفية مميزة تجعلها أفضل. عمر شويل - جدة احصل على سيارة توويتا كولاور 2022 الآن بالتقسيط..أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات جبارة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احصل على سيارة توويتا كولاور 2022 الآن بالتقسيط..أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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