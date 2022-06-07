نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة للبيع بالسعودية بأسعار لا تعوض بداية من 6 ألف ريال سعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة للبيع، تمكنت شركة تويوتا من الاستحواذ على لقب الشركة الأكثر مبيعا بالمملكة العربية السعودية، وتنتج الشركة الكثير من السيارات الرائعة ومن أبرزها لاند كروزر لذلك يبحث الكثير عن سيارات تويوتا المستعملة المعروضة للبيع، لهذا نوضح في مقالنا سيارات مستعملة للبيع بأسعار تبدأ من 6 ألف ريال سعودي.
سيارات تويوتا مستعملة للبيع بالسعودية بأسعار لا تعوض
أصبحت السيارات في الوقت الحالي من أول اهتمامات المواطنين وذلك لأنها تساعدهم على التنقل من مكان لمكان آخر دون جهد.
والكثير من الأشخاص يرغبون في البحث عن أفضل السيارات المستعملة المعروضة للبيع بأسعار معقولة ومواصفات جيدة، وذلك بعد الزيادة المهولة في أسعار السيارات.
سيارة مستعملة تويوتا كامري 2003 للبيع
للبيع سيارة ماركة تويوتا فئة كامري موديل عام 2003 مستعملة بمدينة جدة، مواصفات السيارة هي:
- ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.
- عداد الممشي 260 ألف كيلو متر.
- السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.
- اللون الخارجي للسيارة أزرق.
- وقود السيارة البنزين.
- السيارة بسعر 6 ألف ريال سعودي.
سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2003 للبيع
للبيع سيارة ماركة تويوتا فئة كورولا موديل 2003 للبيع في مدينة الرياض بالسعودية، مواصفات السيارة هي:
- ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.
- عداد الممشي للسيارة 139 ألف كيلو متر.
- السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.
- اللون الخارجي للسيارة أبيض.
- سعر السيارة 7 ألف ريال سعودي.
للبيع سيارة مستعملة تويوتا هيلوكس 2016
معروض للبيع سيارة تويوتا هيلوكس موديل 2016 مستعملة في جدة، مواصفات السيارة هي:
- ناقل حركة السيارة أوتوماتيكي.
- عداد الممشي بالسيارة 194 ألف كيلو متر.
- اللون الخارجي للسيارة أبيض.
- السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.
- نوع الوقود للسيارة البنزين.
- سعر السيارة 12 ألف ريال سعودي.
سيارة مستعملة للبيع مستعملة تويوتا كورولا 2013
متوفر للبيع سيارة ماركة تويوتا فئة كورولا موديل 2013 في مدينة الرياض بالمملكة، أهم مواصفات للسيارة هي:
- ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيكي.
- عداد الممشي للسيارة 188 ألف كيلو متر.
- اللون الخارجي للسيارة أبيض.
- السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.
- ABS نظام الفرامل المانعة للإنغلاق.
- وسائد هوائية ومانع للحركة.
- سعر السيارة 13 ألف يال سعودي.
- توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD.
- المقاعد قماش.
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