نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص عروض تقسيط بدون دفعه أولي ..أحصل على سيارة هيونداي 2022 بالتقسيط من عبد اللطيف جميل لجميع فئاتها لمدة 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحصل على سيارة هيونداي 2022 بالتقسيط من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات، أطلقت شركة عبد اللطيف جميل عروض جديدة لتقسيط سيارات هيونداي 2022 بالمملكة العربية السعودية التي بدأت من يوم 7 أبريل ومستمرة حتى يوم 5 يوليو 2022، ويوجد العديد من السيارات الموجودة في العرض منها سيارة هيونداي اكسنت 2022 سمارت وسيارة هيونداي اكسنت سمارت بلس، وكذلك هيونداي إلنترا 2022 سمارات وهيونداي سوناتا 2022 جي ال 2.5، وهيونداي كريتا 2022 والكثير من أنواع السيارات المتنوعة، بأنظمة سداد مختلفة، وسوف نتحدث عنها بشكل مفصل اليوم.

أحصل على سيارة هيونداي 2022 بالتقسيط

سوف تجد معنا الآن كل ما يتعلق بعروض تقسيط عبد اللطيف جميل المقدمة على سيارة هيونداي بكافة الفئات المتنوعة منها:ـ

تقسيط سيارة هيونداي إلنترا 2022 سمارت.

يوجد بذلك السيارة المتميزة محرك قوي يعمل من خلال أسطوانات رباعية قد يبلغ سعتها نحو 1,6 لتر.

القوة التي تنتج من السيارة تبلغ نحو 126 حصان، أما بالنسبة لعزم الدوران الخاص بالسيارة فهو يبلغ نحو 122 نيوتن لكل متر.

كما أن تصل قيمة القسط الشهري لسيارة هيونداي إلنترا 2022 حتى 1,444 ريال سعودي.

أهم عروض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا 2022 جي ال 2.5

جاءت هذه السيارة المتميزة بمحرك ذات قوة تبلغ نحو 101 حصان، وشاشة بسعة 8 بوصة.

كما أن قيمة القسط الشهري لسيارة هيونداي سوناتا 2022تبلغ نحو 1.835 ريال سعودي.

وأيضًا يقدم لك الكثير من العروض على سيارة هيونداي سوناتا 2022 سمارت.

متاحة بقسط شهري يبلغ نحو 1,928 ريال سعودي ولا يتم سداد دفعة أولى من سيارة هيونداي سوناتا ويتم سداد الأقساط على مدار 60 شهر.

أرخص عروض تقسيط سيارة هيونداي كريتا 2022 بسعة 1,5 لتر

السيارة متاحة بقسط شهري يبلغ نحو 1,434 ريال سعودي، كما أن المعرض لا يطلب من المتقدم دفع دفعة أولى.

يتم سداد تقسيط سيارة هيونداي كريتا على مدار 60 شهر فيما يقابل نحو خمس سنوات.

عروض تقسيط سيارة كريتا سمارت 1,5 لتر