نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة الاحلام.. كاديلاك ليريك 2023 ستاندر لهواة المغامرة المواصفات والسعر بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب طرح الإصدار الحديث من سيارة كاديلاك ليريك 2023 ستاندر من قبل الشركة المسئولة عن إصدارها، فوجدنا أن هناك انتظار وترقب من جانب عشاق السيارات، وذلك بسبب أن تلك السيارة مزودة بأحدث الكماليات التي تتوافق مع عملية التطور المتواجدة في العالم خلال هذه الفترة.

كاديلاك ليريك 2023 ستاندر

تعتبر شركة كاديلاك من الشركات الرائدة والأولى حول العالم في صناعة السيارات، لذلك تتمتع سيارة كاديلاك ليريك ستاندر موديل 2023 بالعديد من المواصفات، وإليكم أبرزها بالشكل الآتي:

مواصفات السيارة Cadillac Lyriq 2023

يتوفر بهذه السيارة محرك V8، حيث تقدر سعته بحوالي 6.2 لتر، فقوة ذلك المحرك تصل إلى حوالي 682 حصانًا، وعزم ذلك المحرك يقدر بحوالي 885 نيوتن/متر.

كما نجد أن تلك السيارة تعتمد على نظام الدفع الخلفي، فالحزمة الخاصة ببطاريتها تقدر بحوالي 100.4 كيلو وات في الساعة الواحدة.

ويتواجد بتلك السيارة قاعدة عجلات يقدر طولها بحوالي 2.911مم.

وعلى الجانب الآخر نجد أن سعة التخزين الخلفية الخاصة بها تقدر بحوالي 385 لتر.

وتصل سرعة تلك السيارة من وضع الثبات إلى حوالي 100 كم في الساعة الواحدة في 4.6 ثانية.

ولدى سيارة كاديلاك ليريك ستاندر مصابيح أمامية مميزة، وذلك مع وجود أكثر من شبكة متنوعة.

كما يتوافر بها نظام رفاهية ومعلومات مميز إلى حد كبير، مع وجود نظام أمان على مستوى عالي من الكفاءة.

سعر سيارة كاديلاك ليريك

إليكم أبرز التفاصيل المعلن عنها بخصوص سعر تلك السيارة من جانب الشركة المسئولة عن إصدارها، حيث نجد أن سعرها يختلف على حسب كل فئة تنتمي إليها، وإليكم سعرها بهذا الشكل الآتي:

وصل سعر سيارة كاديلاك ليريك ستاندر فئة DEBUT إلى حوالي 60.000 دولار أمريكي، أي بما يقارب 225.000 ريال سعودي.

ويقدر سعر سيارة فئة SINGLE MOTOR بحوالي 63.000 دولار أمريكي، أي بما يقارب 236.000 ريال سعودي.

ويبلغ سعر سيارة فئة DUAL MOTOR حوالي 65.000 دولار أمريكي، أي بما يقارب 244.000 ريال سعودي.

فيدو للسيارة Cadillac Lyriq 2023

وفي الختام نكون قد سردنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول سيارة كاديلاك ليريك 2023 ستاندر. كما عرضنا أيضًا سعرها، ومن المنتظر أن يتم تداول تلك السيارة في الأسواق. حيث من المقرر لها أنها ستكون من الأكثر مبيعًا خلال سنة 2023.