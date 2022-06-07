نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق الفخامة.. بنتلي بنتايجا 2023 الأسعار والمواصفات وصور bentley bentayga في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت بنتلي بنتايجا 2023 عمليات البحث بصورة كبيرة، وذلك بعد أن أعلنت الشركة المسئولة عن اصدار هذه السيارة باقتراب طرحها داخل الأسواق، ومن المعلن خلال هذه الأيام أن هذه السيارة ستلبي احتياجات الكثير من عشاق السيارات، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه بالبحث داخل هذا المقال.

بنتلي بنتايجا 2023

يتمتع الاصدار الجديد لسيارة بنتلي بنتايجا بالعديد من المواصفات والمزايا، وهذا ما سنعرضه بالصورة الآتي ذكرها:

يتوفر بسيارة بنتلي بنتايجا بأكثر من لون مميز ورائع مثل: اللون الأزرق الكهربائي، والأبيض القطبي، والأرجواني، والأسود، والأرونج، والأحمر.

وعلى الجانب الآخر وجدنا أن هذه السيارة يتواجد بها مجموعة متنوعة من أنظمة السلامة والأمان، مثل: خاصية تخفيف الانقلاب، وخاصية المكابح التي تمنع الانغلاق، وخاصية تحذير المشاة، وخاصية مانع تشغيل المحرك، وخاصية الثبات الإلكتروني.

وعلى الجانب الآخر وجدنا أن هذه السيارة يتواجد بها مجموعة متنوعة من أنظمة السلامة والأمان، مثل: خاصية تخفيف الانقلاب، وخاصية المكابح التي تمنع الانغلاق، وخاصية تحذير المشاة، وخاصية مانع تشغيل المحرك، وخاصية الثبات الإلكتروني. ويتوفر بسيارة بنتلي بنتايجا محرك هجين تصل قوته إلى حوالي 443 حصانًا، فسعة هذا المحرك تصل إلى حوالي 3 لتر.

كما يتوفر أيضًا بهذه السيارة محرك كهربائي بقوة 542 حصان، حيث يتواجد به حوالي 8 سرعات.

ومن ناحية أخرى نجد أن هذه السيارة يتوفر بها نظام ترفيه مميز، حيث لديها شاشة بمقاس 10.9 بوصة، ولديها أيضًا نظام صوتي بحوالي 16 سماعة، ونظام ملاحة مميز.

وهناك خاصية مميزة بالإصدار الجديد لهذه السيارة، وهي وجود مقاعد أمامية بها خاصية التدفئة والتدليك للراكب.

ويتوفر بها كذلك نظام التحكم في المناخ بشكل أوتوماتيكي.

أسعار سيارة بنتلي الجديدة 2023

تم الإعلان عن قائمة أسعار الإصدار الحديث لتلك السيارة بهذا الشكل الآتي ذكره:

قدر سعر سيارة بنتلي بنتايجا فئة SPEED بحوالي 263.000 دولار أمريكي.

وسيارة بنتلي بنتايجا فئة S وصل سعرها إلى حوالي 223.000 دولار أمريكي.

وعلى الجانب الآخر وجدنا أن الفئة الأساسية من سيارة بنتلي بنتايجا وصل سعرها إلى حوالي 167.000 دولار أمريكي.

صور 2023 bentley bentayga

فيديو 2023 bentley bentayga

وبناء على ذلك نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل التي تدار حول سيارة بنتلي بنتايجا 2023، حيث لاحظنا أن الإصدار الجديد من هذه السيارة أكثر تطورًا مقارنة من الإصدار السابق له، وهذا ما أحرصت عليه الشركة المسؤولة عن إنتاج هذه السيارة.