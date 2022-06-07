نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 الشكل الجديد تعرف على سعر mitsubishi outlander 2023 في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 . التي أعلنت عنها شركة ميتسوبيشي مؤخرا بشكل رسمي. بعد الإقبال الشديد التي لاقته الشركة على الطرازات القديمة في السوق العالمية والسوق المحلية. كما أعلنت الشركة بأنها قامت بعمل تطويرات كثيرة على الشكل الخارجي والداخلي للسيارة ليصبح أكثر شراسة وجاذبية. هذا بالإضافة إلى أن mitsubishi outlander 2023 الطراز الجديد حصلت على محركات قوية فهي أفضل محركات للجيل الحالي. مع تزويدها بالكثير من التقنيات الحديثة والمتطورة. مع الكثير من وسائل الأمان والسلامة للسائق لتقدم أفضل أداء على الطرق الصعبة والواعرة. واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني مميزات وسعر ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 لدي الوكلاء في الكثير من البلدان. فتابعوني أعزائي لمعرفة كافة التفاصيل.

مواصفات ميتسوبيشي اوتلاندر 2023

تعتبر هذه السيارة واحدة من أقوي السيارات التي حققت شهرة كبيرة وواسعة جدا منذ الإعلان عنها في اليابان وأمريكا. كما حققت معدل مبيعات كبير جدا منذ إطلاقها فهي تنافس الكثير من السيارات الأخري من نفس فئتها السعرية. فهي قيمة مقابل سعر لذلك دعونا نعرفكم على مواصفات ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 :

يبلغ طول السيارة نحو 4709 مم.

كما يبلغ عرض السيارة نحو 1897 مم.

وارتفاع السيارة يبلغ نحو 1744 مم.

قاعدة عجلات السيارة يبلغ طولها 2705 مم. بوزن 1630 كيلو جرام.

تتمتع mitsubishi outlander 2023 بمظهر خارجي راقي. يحتوي على خاصية الضوء الضبابي الذي بإمكانه الوصول إلى مسافات بعيدة.

بمظهر خارجي راقي. يحتوي على خاصية الضوء الضبابي الذي بإمكانه الوصول إلى مسافات بعيدة. يوجد في السيارة أربعة مصابيح من نوع ليد تقدم أعلي إضاءة.

عجلات بسمك 17 بوصة.

يوجد في خلفية السيارة لوحة رقيقة من البلاتنيوم لحماية السيارة من الاصطدامات القوية.

كما يوجد في ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 شاشة قياس 11 بوصة تعمل باللمس.

شاشة قياس 11 بوصة تعمل باللمس. محرك 6 سليندر يولد سرعة بقوة 123 حصان.

موتور وقود مكون من 4 أسطوانات. بسعة 1.7 سي سي. بقوة شحن تصل إلى 1.57 واط. بقوة دفع تصل إلى 140 حصان. بعزم دوران 265 نيوتن.

السيارة توفر في أستهلاك الوقود أكثر من السابق.

داخلية ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 تم تصميمها بشكل فريد ومميز.

تم تصميمها بشكل فريد ومميز. كما يوجد بها 6 وسائد هوائية لتحمي جميع الراكبين في حالة الحوادث.

مرآة داخلية لكشف التحركات بوضوح.

زجاج قوي جدا يعزل الحرارة الخارجية والضوضاء والضجيج.

مقابض داخلية مصنعة من التيتانيوم.

سيارة اوتلاندر 2023 تتميز بمساحة داخلية فسيحة وواسعة لتتسع لأكبر عدد من الأشخاص.

تتميز بمساحة داخلية فسيحة وواسعة لتتسع لأكبر عدد من الأشخاص. تأتي السيارة بعدد 6 مكبرات ستريو.

أنظمة فرامل متطورة وحديثة.

منافذ خارجية usb.

سعر ميتسوبيشي اوتلاندر 2023

تم الكشف أيضا عن سعر السيارة في الأسواق والتي جاءت كالتالي :

كانت هذه هي مواصفات ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 الذي تم الإعلان عنها حتي الآن. فنرجو منكم متابعتنا باستمرار لمعرفة كل ما هو جديد عن السيارة في حال الإعلان عنه.