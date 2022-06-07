لأول مرة انخفاض اسعار سيارة تويوتا لاندكروزر هذه الموديلات لهذا السبب المفاجئ .. ويصل سعرها في السعودية لهذه الحدود الغير متوقعة!

حيث ان هذه السيارات المستعمله انخفضت هذه المرة كثيرا نتيحة التحديث والاصدارات الجديدة لهذا النوع من السيارات تناسب المقيمين في المملكة وغيرهم من المواطنين، وهي من أكثر أنواع السيارات استخداما في المملكة.

ووتتمميز سيارة لاند كروزر بأنها سيارة قوية بها الكثير من المزايا التي تبهر الجميع سواء من حيث القيادة أو المضي على الطرق الوعرة.

ويوجد الكثير من أنواع سيارات تويوتا لاند كروزر بالكثير من الطرازات المتعددة، وسنطرح لكم أجدد أسعار سيارات تويوتا مستعملة لاند كروزر من الأقل سعرا إلى الأعلى سعرا.

وكل مواصفات السيارة بالتفصيل كما عرضها مالك السيارة فتابعوا معنا سيارة لاند كروزر مستعملة للبيع.

سيارات تويوتا لاند كروزر مستعملة للبيع بالسعودية

متاح للبيع سيارة تويوتا لاند كروزر VXr، سيارة طراز عام 2000 مستعملة الحالة، عداد الممشى للسيارة لاند كروزر بلغ نحو 500.000 كيلو متر، سيارة تويوتا لاند كروزر فل كامل دبل، ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك، وأما عن وقود محرك السيارة فهو البنزين.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2000

لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي. بدي السيارة به القليل من الدهان بسبب الاستخدام.

مكيف هواء اوتوماتيك بالسيارة، مثبت سرعة. شاشة لمس، أكياس هوائية، بلوتوث، سنتر لوك. فتحة سقف، مرايا السيارة كهربائية. طريقة دفع وسداد ثمن السيارة كاش بسعر 25.000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا لاند كروزر Gx.r للبيع طراز 2007

سيارة تويوتا لاند كروزر مستعملة متواجدة في الحوية بمدينة الطائف. نوع القير أو ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة بلغت 300.000 كيلو متر.

سعر تويوتا لاند كروزر 2007 ومواصفاتها

المحرك للسيارة وكالة تماما موتور 6 سلندر.

نوع الوقود المستخدم بمحرك السيارة البنزين.

تحتوي السيارة على فتحة سقف.

حالة الهيكل الخارجي عيوب بسيطة بسبب الاستخدام.

لون السيارة الخارجي أبيض مدهونة.

سعر السيارة تويوتا لاند كروزر 2007 كاش فقط 31.000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا لاند كروزر طراز 1993 مستعملة للبيع

يتواجد في أبو كبيرة في المدينة بالمملكة سيارة لاند كروزر مستعملة الحالة. سيارة لاند كروزر طراز قديم قليلا لكن استخدام ممتازة. دهان السيارة الخارجي الأصلي لم يتغير. نوع ناقل الحركة للسيارة يدوي عادي.

سعر السيارة تويوتا لاند كروزر 1993 ومواصفاتها