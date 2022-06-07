نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سيارة الاستخدام المتعدد” مميزات وعيوب سيارة كيا سبورتاج 2022 ومواصفاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كيا سبورتاج واحدة من أشهر أنواع سيارات كيا، وهي واحدة من ضمن السيارات التي تم توفير فئة جديد منها في عام 2022 حيث يوجد مجموعة كبير من السيارات تم إصدار فئة جديدة منها في هذا العام، ويبحث الكثير من الأفراد الذين يرغبون في شراء سيارات حديثة هذا العام، عن مميزات وعيوب ومواصفات جميع السيارات حتى يقومون بالمقارنة بينهم واختيار السيارة الأفضل، وكيا سبورتاج هي واحدة من السيارات التي ازداد البحث عنها، حيث هي سيارة متعددة الاستخدام، ويتوافر منها هذا العام خمس فئات مختلفة، نالت على إعجاب الجميع، ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 هي أنها تحتوي على محرك ذات سعة 1600 سي سي، ويكون المحرك قادر على إنتاج قوة قدرها 140 حصان، وقد بلغ عزم دوران المحرك 168 نيوتن لكل متر، ويكون الوكيل الحصري والوحيد للسيارة كيا سبورتاج 2022 في مصر EIT.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

يوجد العديد من المميزات والتي تم توفيرها في فئات كيا سبورتاج وبسبب هذه المميزات نالت إعجاب الجميع ومن هذه المميزات:

السيارة ذات تصميم رياضي ويعد جذاب جدًا، لفئة الشباب لما يحبون من التصاميم الرياضية.

من أهم مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022 انها تكون مصممة بميزة المفتاح الذكي.

يوجد بها أماكن متعددة من المساحات الخاصة بالتخزين، ولكنها تكون أقل من السيارات الأخرى المنافسة.

تكون السيارة ذات اماكن جلوس أكثر راحة من السيارات الأخرى، وهذا ما يعطي السيارة بعدًا جديدًا.

الخامات داخل السيارة ذات جودة عالية، وتكون الفرش، والمقاعد داخل السيارة من نوع مميز من الجلود.

يمكنك التحكم في تبريد المقاعد في السيارة وذلك في الفئة العالية منها، حيث يوجد خمس فئات مختلفة.

كما يوجد العديد من المميزات الأخرى

عيوب سيارة كيا سبورتاج 2022

تحتوي السيارة على العديد من المزايا، وأيضًا بها عيوب كثيرة منها: