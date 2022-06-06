عروض سيارات ولا أروع في السعودية .. بـ700ريال فقط استلم تويوتا كورولا ويارس ونيسان بحالات جيده .. صور العروض!

كما أن السوق هذا لديه مجموعة من السيارات التي يرغب بها الكثير ويقومون بالبحث عنها من المشترين حبث تنافس السيارات التي يتم تقديمها بأسعار مبالغ فيها وليس في مقدرة الكثير شراءها.

سيارات مستعملة في السعودية بالتقسيط

1. سيارة تويوتا كورولا 2020

تعتبر سيارة تويوتا كورولا 2020 من السيارات التي لها شهرة واسعة فهي تم تقديمها في نهاية 2019 وانتشرت بقوة في 2020 فهو وقت إصدارها ومن بين مواصفاتها ما يلي:-

مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر.

تحتوي على كاميرة خلفية وشحن لاسلكي للهواتف الذكية.

شاشة عرض الوسائط الترفيهية مقاسها 8 بوصة.

مقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 17 بوصة.

سعة المحرك 1600 سي سي وناقل حركة أوتوماتيكي.

قوة المحرك 120 حصان لعمل 6آلاف لفة في الدقيقة.

أقصى عزم دوران للمحرك 154 حصان لعمل 5200لفة لكل دقيقة.

تعمل السيارة بنظام الجر الأمامي للعجلات وتتكون من أربع أبواب.

ارتفاع السيارة عن الأرض 145 مللي متر.

2. سيارة تويوتا يارس 2019

بينما تويوتا يارس كان من المتوقع أن تلقى كل هذه الشعبية فهي لها موثوقية كبيرة وتتميز بكل مما يلي:-

سعة المحرك 1600 سي سي ويتكون من أربع أسطوانات.

ناقل الحركة يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من خمس سرعات.

أقصى سرعة للسيارة 175 كيلو متر لكل ساعة.

تعمل السيارة بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS وخاصية توزيع الفرامل الإلكتروني ABD.

3. سيارة نيسان صني 2019

تعد سيارة نيسان صني أيضًا من السيارات التي لها شهرة كبيرة وواسعة وتم تقديم هذه السيارة وإصدارها في عام 2019 وتتميز السيارة بعدة مواصفات من بينها ما يلي:-