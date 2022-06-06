نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش اليابانى الشديد ..سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 الفخمة فى السعودية بمواصفات واسعار جبارة ومذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الوحش اليابانى الشديد ..سيارة سوزوكي اسبريسو ، لقد تم طرح واحدة من أقوى السيارات اليابانية بالأسواق المحلية وهي سيارة سوزوكي أسبريسو 2022، التي تمتلك الكثير من المواصفات والمزايا الذي يصعب أن يتم الحصول عليها بأي من السيارات الأخرى، يتم تصنيف السيارة من ضمن السيارات الرياضية ذات الحجم الصغير وتكون من سيارات الهاتشباك وهي متوفرة بفئة واحدة فقط.

صنعت السيارة بمحرك قوي جداً بجانب وجود الكثير من المواصفات والأنظمة الحديثة والمبتكرة، ونحن سوف نستعرض لكم اليوم أهم مواصفات سيارة سوزوكي أسبريسو 2022.

الوحش اليابانى الشديد ..سيارة سوزوكي اسبريسو

تعتبر واحدة من الشركات المميزة جداً والتي تكون الأفضل لمحبين سيارات هاتشباك، كما أنها تمتلك مواصفات خيالية مطلب للجميع ومن أكثر مواصفات وإمكانيات السيارة ما يلي:

تبلغ سعة محرك السيارة 1000 سي سي وقوته تصل إلى 67 حصان.

أما الحد الأقصى لقوة عزم الدوران فتكون 90 نيوتن متر.

تتمتع السيارة بنظام الدفع أمامي للعجلات.

السيارة مزودة بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من الصفر حتى 100 كم لمدة لا تتعدى 14.3 ثانية.

قوة الإيقاف تكون متمركزة بقوة الفرامل الأمامية والخلفية وتحتوي على نظام تعليق أمامي وخلفي.

وطول السيارة يبلغ 3565 ملم أما العرض فيكون 1520 ملم أما الارتفاع الكلي للسيارة فيصل إلى 1564 ملم.

ويصل طول قاعدة العجلات 2380 ملم، بينما يصل ارتفاعها عن الأرض 180 ملم وسعة الشنطة الخلفية للسيارة 239 لتر.

مزايا سيارة سوزوكي أسبريسو 2022

عندما يقبل الفرد على شراء السيارة يبحث أولاً عن مزاياها وعيوبها ومواصفاتها لذا يمكنك متابعتنا دوماً لأننا من سيقدم ما تبحث عنه ومن مزايا السيارة التالي:

تتميز السيارة بتوفير أحزمة الأمان التي تكون مخصصة لحماية السائق والركاب.

مع توفير جهاز إنذار يعمل لحمايتها من السرقة وهذا يجعل صاحبها يشع بالأمان.

تحتوي على وسائد هوائية تحمي السائق من الحوادث بالإضافة إلى وجود وسائد هوائية جانبية للركاب أيضاً.

متوفر في المملكة السعودية قطع غيار أصلية للسيارة.

تمتلك السيارة وسائل للرفاهية بها شاشة تعمل باللمس يمكن أن يتم توصيلها بالهاتف الذكي للاستمتاع بأوقات جميلة أثناء القيادة.

سعر سيارة سوزوكي أسبريسو 2022 في السعودية

السيارة متوفرة بسوق السيارات السعودي بسعر يبدأ من 35 ألف ريال سعودي ويعتبر هذا من الأسعار المناسبة جداً لكثير من المستهلكين في المملكة.