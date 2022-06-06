نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامري وكورولا وسنتافي وازيرا للتنازل بدون مقابل وبدون رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كامري وكورولا وسنتافي وازيرا للتنازل بدون مقابل وبدون رسوم، تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا كامري موديل 2021 ممشاها تخطى الخمسين ألف بقليل، الماكينة 4 سلندر حجمها 2500 سي سي بقوة 204 حصان والجيربوكس أوتوماتيك، تم اضافة حماية للداخلية بالكامل بالاضافة إلى الانوار الاماميه للسيارة. تتميز مواصفات السيارة بوجود حساسات متعددة، مقاعد مخمل باللون البيج، كاميرا خلفية، جنوط 16 إنش، مصابيح ليد، نظام تثبيت سرعة، دخول ذكي، سنترلوك، مكيف يدوي، نوافذ كهربائية، عجلة قيلدةمتعددة الأغراض، بلوتوث، تقنية دعم الفرامل. السيارة بالمنطقة الشرقية ومتوفرة للتنازل بدون مقابل عن طريق الراجحي ، قيمة القسط الشهري 1491 ريال ومتبقي سداد 48 قسط + 43 ألف ريال قيمة الدفعة الأخيرة.

سيارات للتنازل بالتقسيط بدون مقابل

تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا كورولا موديل 2021 نسخة النص فل عدادها تخطى الثلاثين ألف بقليل، الماكينة 3 سلندر حجمها 1500 سي سي بقوة 119 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز مواصفات تلك الفئة بوجود حساسات وكاميرا خلفية، جنوط 17 انش، مثبت للسرعة، دخول ذكي وتشغيل ذكي للمحرك، مكيف يدوي، مقاعد مخمل، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد اوتو، نظام قفل آلي للأبواب، مقود متعدد الاستخدامات، منافذ للشحن والطاقة. السيارة بالرياض ومتوفرة للتنازل بدون مقابل عبر عبد اللطيف جميل، قيمة القسط الشهري 1380 ريال ومتبقي سداد 46 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 30 ألف ريال.

تتوفر للتنازل سيارة هيونداي طاكسون موديل 2021 عدادها لم يتخطى ثمانية آلاف كم، الماكينة 4 سلندر حجمها 2500 سي سي بقوة 180 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز مواصفات السيارة بوجود حساسات أمامية وخلفية، حساس كفرات، فرامل ايه بي اس مانعة للانغلاق، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 17 انش، مصابيح ليد، دخول ذكي بالريموت، تشغيل ذكي من خلال الزر، ثلاث صفوف من المقاعد، فتحة سقف بانوراما، مكيف متعدد المناطق، نظام تثبيت سرعة، منافذ للشحن والطاقة، شاشة وسطية ذكية. السيارة بالرياض ومتوفرة للتقبيل أقساط على الراجحي بقسط شهري 1736 ريال، عدد الأقساط المتبقية على نهاية مدة التمويل 51 قسط وقيمة الدفعة النهائية 57688 ريال.

تقسيط سيارات مستعملة الراجحي

تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي ازيرا موديل 2020 عدادها مائة وعشرين ألف كم، الماكينة 6 سلندر حجمها 3000 سي سي بقوة 250 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز مواصفات السيارة بوجود حساسات خلفية، نظام حماية من السرقة، أنوار ليد، شاشة ذكية تدعم Apple Carplay وAndroid Auto، إمكانية التحكم الثلاثية عبر عجلة القيادة، كاميرا خلفية، مقاعد جلد، مكيف متعدد المناطق، فرامل مانعة للانغلاق، جنوط مقاس 18 إنش، بلوتوث، فتحة سقف بانوراما وغيرها من التجهيزات. السيارة بالمنطقة الشرقية ومتوفرة للتنازل بالتقسيط بدون شروط على بنك الراجحي، قيمة القسط الشهري 2087 ريال ومتبقي سداد 31 قسط فقط.