نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفعه الاولي 0 ريال.. اقوي عروض تقسيط سيارات تويوتا يارس وكورولا 2022 لمدة 60 شهر بأقل قسط شهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدفعه الاولي 0 ريال.. اقوي عروض تقسيط سيارات تويوتا يارس وكورولا 2022 قامت بعض شركات السيارات في المملكة العربية السعودية بتوفير عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022 بدون أي دفعات أولية من قسط السيارة وقد تصل إلى خمس سنوات مدة سداد الأقساط، وتعد سيارات تويوتا هي من السيارات الأكثر بحثًا وشهرة وإقبالًا لأنه من المعروف عن المنتجات اليابانية أنها أكثر المنتجات موثوقية هي وشركات كوريا للسيارات، وفي موضوعنا اليوم سنقدم لكم بعض السيارات اليابانية المقدمة من تويوتا في عام 2022م ومواصفاتها وأسعارها. عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022 1. سيارة تويوتا يارس 2022 واي شركات القسط الشهري الذي يتم سداده على مدار خمس سنوات تبلغ قيمته ألف و13 ريال سعودي وبدون أي دفعة أولية.

طول السيارة يبلغ أربعة أمتار و425 مللي متر وارتفاعها الكلي عن الأرض يبلغ متر و475 مللي متر بينما عرضها متر و730 مللي متر.

تحتوي السيارة على خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية والبلوتوث وأكثر من منفذ يو إس بي وتتكون من أربعة أبواب.

يمكن للسيارة السير على الأراضي الوعرة وتدعم خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو الخاصة بالهواتف المتطورة. 2. سيارة تويوتا يارس 2022 واي بالنسبة إلى سعر السيارة فيتم تقسيطها على مدار خمس سنوات (60 شهر) بقسط شهري قيمته ألف و36 ريال سعودي.

تم تزويد السيارة بمحرك يتكون من ثلاث أسطوانات وسعته 2000 سي سي وعدد أحصنته 116 حصان.

السيارة تعمل بالبنزين ومقاس شاشة عرض المعلومات والترفيه تبلغ 7 بوصة وتعمل باللمس.

مزودة بمحرك يعمل كهربيًا وراديو DAB وتبلغ حجم ومساحة حقيبة السياة 13 قدم مكعب. 3. سيارة تويوتا كورولا 2022 إكس إل إي 1.5L سعر بيع السيارة لم يتم تحديده ولكن تم تحديد طريقة التقسيط فهي تتم على مدار خمس سنوات بقسط شهري ألف و246 ريال سعودي.

تم تزويد السيارة بنوعين من المحركات ولكن هذه الفئة من السيارة سعة محركها يبلغ 1500 سي سي بقوة حصانية قدرها 119 حصان وتتكون من ثلاث أسطوانات وتعمل بخاصية الدفع الأمامي للعجلات.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 19.6 كيلو متر كل لتر في الساعة الواحدة.

مزودة بكاميرا خلفية تعمل بزاوية كاملة وبخاصية التثبيت الإلكتروني للسرعة ACC ونظام تحديد مغادرة المسار LDWS.

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