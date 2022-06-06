انخفاض رهيب على سعر تويوتا كورولا 2021 وحش الاسفلت في السعودية بمواصفات واسعار جبارة

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عمر شويل - جدة انخفاض رهيب على سعر تويوتا كورولا 2021 ، تعتبر من أفضل أنواع السيارات التي يقبل عليها عشاق ومحبين suv مما يجعلهم يبحثون كثيراً عن أقوى عروض سيارة تويوتا كورولا كروس التي تكون الأفضل من حيث المميزات والمواصفات وكذلك الأسعار تحديداً إذا قمنا بمقارنتها بالسيارات الأخرى التي تكون منافس قوي جداً لهم، ومن اهتمامات عبد اللطيف جميل تقديم العروض المستمرة على أنواع عدة من السيارات التي تكون بأسعار لا تناسب الجميع ويقدمها إليهم بعروض أكثر من رائعة.

انخفاض رهيب على سعر تويوتا كورولا 2021

تتمتع هذه السيارة عن غيرها بالمواصفات المميزة التي لا يمكن أن يتم الحصول عليها سوى من خلال سيارة تويوتا كورولا كروس 2021 ومنها التالي:

تمتلك السيارة محرك هايبر رباعي الأسطوانات وتصل سعته 1800 سي سي.

السيارة مزودة بناقل حركة يعمل بنظام الأتوماتيك الذي يكون بتقنية cvt بناقل حركة أوتوماتيك.

أما بالنسبة لأبعاد المقصورة في طولها 4.375 ملم بينما يبلغ عرضها 1.790 ملم والارتفاع 1.435 ملم وقاعدة عجلات 2.640 ملم.

تتمتع بتميز رياضي ذلت تفاصيل بسيطة جداً وتأتي السيارة من الأمام بمصد أمامي تم تزويده بشبكة باللون الرمادي المعدني.

تحتوي على أمازون أليكسا الذكي للتحكم التلقائي.

سيارة تويوتا كورولا مزودة بتسع مكبرات صوتية تمتلك شاشة معلومات ترفيه بقياس 7 بوصة.

مزودة بتسع مكبرات صوتية تمتلك شاشة معلومات ترفيه بقياس 7 بوصة. شاشة معلومات وترفيهبقياس 7 بوصة وتدعم نظام أبل كاربلاي وأندوريد أوتو.

نظام تحذير الاصطدام الأمامي ونظام الكبح التلقائي بحالة الطوارئ.

تمتلك السيارة نظام خاص بحماية السرقة وتمنح إمكانية التحكم من خلال طريق عجلة القيادة.

يوجد بالسيارة مكيف أوتوماتيك وكثير من التجهيزات وحساسات خلفية وإضاءات ليد، كما تمتلك إضاءة منخفضة بالإضافة إلى وجود كشافات ضباب أمامية وخلفية من الليد.

مقاعد السيارة مصنوعة من أجود أنواع الجلد.

عروض سيارة تويوتا كورولا 2021

هذا الموديل من السيارة حصل على نسبة خصم تصل لحوالي 13% ما تتخطى 13 ألف ريال سعودي، ومن العروض المقدمة من شركة عبد اللطيف جميل عرض يبدأ من 87 ألف و100 ريال سعودي بدلاً عن 100 ألف ريال و 165 ريال والسعر يكون شامل قيمة الضريبة.

وتتميز هذه السيارة بكثير من وسائل الراحة والأمان بجانب التجهيزات الداخلية والخارجية والروعة في التصميم.