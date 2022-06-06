نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النترا 2021 مفاجأة مستعملة بسعر خرافي وحالات النترا 2020 جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد هيونداي النترا 2021 من السيارات الجبارة في المملكة العربية السعودية، وتقدم السيارة تجربة قيادة جيدة قياسا على كونها سيارة ذات هيكل سيدان، وتعد شركة هيونداي من الشركات التي تمتلك نسب توزيع قوية في الخليج، حيث حققت النترا العام الماضي نسبة مبيعات جعلتها تحصل على ترتيب في أكثر السيارات المباعة في 2021 في المملكة. النترا 2021 مفاجأة مستعملة بسعر خرافي وحالات النترا 2020 جبارة هناك سيارة هيونداي النترا 2021 في الباحة، قير السيارة اتوماتيكي، نوع وقود السيارة بنزين.

وفي الوقت نفسه السيارة بمحرك قدرة 2000 سي سي، إضافات السيارة هي تلبيس مراتب وأرضية تظليل عازل أصلي.

ممشى السيارة 800 كيلومتر وهو ممشى قليل للغاية.

سعر السيارة هو 92 ألف ريال سعودي، حالة البودي جيدة ولا تحتاج إلى أي تعديل.

السيارة تحتوي على شاحن لاسلكي وكاميرا خلفية بالإضافة إلى بصمة للدخول السريع. سيارات النترا رخيصة في المملكة العربية السعودية والممشى منخفض هناك سيارة النترا في الرياض، ممشى السيارة هو 48 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه هناك مكينة 2000 سي سي، فئة السيارة بلس.

السيارة مازالت بأكياسها وكفرات الوكالة، بودي السيارة بدون أي ملاحظات تقريبا.

لون السيارة هو اللون الأبيض، قير السيارة اتوماتيكي تبترونك.

السيارة تعمل بالدفع الأمامي، السيارة تحتوي على زجاج كهربائي ومرايا كهربائية.

كذلك تحتوي السيارة على مثبت سرعة بالإضافة إلى مكيف يدوي وفرامل abs.

سعر السيارة هو 78 ألف ريال سعودي. النترا 2020 ممتازة وبسعر رخيص في الرياض بالمملكة العربية السعودية هناك سيارة هيونداي النترا 2020، ممشى السيارة هو 66 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه قير السيارة اتوماتيكي سمارت بلس.

تحتوي السيارة على دخول ذكي وشاحن لاسكلي وحساسات.

السيارة لا تحتاج إلى ريال واحد مصروفات.

سعر السيارة هو 46 ألف ريال سعودي

السيارة تحتوي فتحة سقف بالإضافة إلى رش أمامي.

وفي الوقت نفسه السيارة من المالك الأول، حالة المحرك.

إضافات السيارة هي منجد الداخلية منذ شرائها من الوكالة.

في حالة شراء السيارات المستعملة يجب الكشف الجيد على جميع مواصفات السيارة وأجزائها.

بالإضافة إلى ذلك يجب الكشف بالكمبيوتر على السيارة.

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