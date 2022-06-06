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اسعار سيارات في السعودية أقل من 50 ألف ريال سعودي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار سيارات في السعودية أقل من 50 ألف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر في هذا الموضوع اسعار السيارات التي ينخفض سعرها عن 50000 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية.  كذلك سننشر الخصائص الخاصة بكل سيارة إذا ما كانت مانيوال أو اوتوماتيك وكذلك سعة المحرك الخاص بكل سيارة.

اسعار سيارات في السعودية أقل من 50 ألف ريال سعودي

نبدأ قائمة اسعار السيارات في السعودية الأقل من 50 ألف ريال سعودي كالتالي: فيات فيورينو 2020 وهي مانيوال / Standard والمحرك الخاص بها 1400 سيس سي، ويبلغ سعرها  41,250 أما السيارة الثانية فهي ميتسوبيشي سبيس ستار 2022 اتوماتيك/ LL  ويبلغ سعة المحرك الخاص بها 1200 سي سي وسعرها يصل لـ 41400 ريال سعودية. أما السيارة الأخرى هي شانجان ألسفن 2023 اتوماتيك بايزك ومحركها 1500 سي سي. وسعرها يصل لـ 41515 ريال سعودي. كما توجد سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2022 اتوماتيك كومفورت ومحركها 1500 سي سي. وأما السعر فهو يصل لـ 42000 ريال سعودي. كذلك نجد سيارة أخرى يبلغ سعرها 42100 ريال سعودي وهي سيارة شيري اريزو 3 موديل 2021 ولديها محرك 42100 سي سي.

اسعار سيارات في السعودية تبدأ من 42000 وأقل من 50 ألف ريال سعودي

كيا بيكانتو 2021 اتوماتيك / Base 1200 CC 42,620
بى واى دى‬ F3 2022 اتوماتيك / Comfort 1500 CC 44,275
شانجان ألسفن 2023 اتوماتيك / full 1500 CC 44,735
سوزوكى سويفت ديزاير 2022 اتوماتيك / GL 1200 CC 44,735
شيرى تيجو 2 2021 اتوماتيك / Comfort 1500 CC 44,900

 

افخم 10 سيارات على الاطلاق في 2022 واسعارها في السعودية

اسعار سيارات في السعودية تبدأ من 42000 وأقل من 50 ألف ريال سعودي

اسم السيارة نوع القير سعة المحرك الأسعار
نيسان صنى الموديل 2022 اتوماتيك / SV 1500 CC 45,855
شيرى اريزو 5 2022 اتوماتيك / Luxury 1500 CC 45,900
ميتسوبيشي سبيس ستار الموديل 2022 اتوماتيك / HL 1200 CC 46,000
ميتسوبيشي اتراج موديل 2022 اتوماتيك / HL 1200 CC 46,000
فوتون تنلاند الموديل  2020 مانيوال / Single Cabin 4X2 2400 CC 46,200
سوزوكى سويفت ديزاير 2022 اتوماتيك / GLX 1200 CC 46,345
شيرى تيجو 2 الموديل  2022 اتوماتيك / Comfort 1500 CC 46,700
نيسان صنى 2022 اتوماتيك / Comfort SV 1500 CC 46,985
شيفروليه سبارك 2021 اتوماتيك / LT 1400 CC 47,375
شانجان ايدا 2021 اتوماتيك / GDI Trend 3600 CC 47,400
شيرى تيجو 2 وتأتي بموديل 2022 اتوماتيك / Comfort 1500 CC 47,700
كذلك رينو دوكر وهي  2020 مانيوال / Standard 1600 CC 48,395
فورد فيجو وتأتي بموديل  2022 ونوع القير اتوماتيك / Ambient 1500 CC 48,549
أما السيارة الأشهر بى واى دى‬ F3 2022 أما نوع القير اتوماتيك / Luxury 1500 CC 49,450
شيرى تيجو 2  موديل 2021 اتوماتيك / Double Color 1500 CC 49,999

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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