نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار سيارات في السعودية أقل من 50 ألف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر في هذا الموضوع اسعار السيارات التي ينخفض سعرها عن 50000 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية. كذلك سننشر الخصائص الخاصة بكل سيارة إذا ما كانت مانيوال أو اوتوماتيك وكذلك سعة المحرك الخاص بكل سيارة.

اسعار سيارات في السعودية أقل من 50 ألف ريال سعودي

نبدأ قائمة اسعار السيارات في السعودية الأقل من 50 ألف ريال سعودي كالتالي: فيات فيورينو 2020 وهي مانيوال / Standard والمحرك الخاص بها 1400 سيس سي، ويبلغ سعرها 41,250 أما السيارة الثانية فهي ميتسوبيشي سبيس ستار 2022 اتوماتيك/ LL ويبلغ سعة المحرك الخاص بها 1200 سي سي وسعرها يصل لـ 41400 ريال سعودية. أما السيارة الأخرى هي شانجان ألسفن 2023 اتوماتيك بايزك ومحركها 1500 سي سي. وسعرها يصل لـ 41515 ريال سعودي. كما توجد سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2022 اتوماتيك كومفورت ومحركها 1500 سي سي. وأما السعر فهو يصل لـ 42000 ريال سعودي. كذلك نجد سيارة أخرى يبلغ سعرها 42100 ريال سعودي وهي سيارة شيري اريزو 3 موديل 2021 ولديها محرك 42100 سي سي.

اسعار سيارات في السعودية تبدأ من 42000 وأقل من 50 ألف ريال سعودي

كيا بيكانتو 2021 اتوماتيك / Base 1200 CC 42,620 بى واى دى‬ F3 2022 اتوماتيك / Comfort 1500 CC 44,275 شانجان ألسفن 2023 اتوماتيك / full 1500 CC 44,735 سوزوكى سويفت ديزاير 2022 اتوماتيك / GL 1200 CC 44,735 شيرى تيجو 2 2021 اتوماتيك / Comfort 1500 CC 44,900

افخم 10 سيارات على الاطلاق في 2022 واسعارها في السعودية

اسعار سيارات في السعودية تبدأ من 42000 وأقل من 50 ألف ريال سعودي