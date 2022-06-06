نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار سيارات في السعودية أقل من 50 ألف ريال سعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة ننشر في هذا الموضوع اسعار السيارات التي ينخفض سعرها عن 50000 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية. كذلك سننشر الخصائص الخاصة بكل سيارة إذا ما كانت مانيوال أو اوتوماتيك وكذلك سعة المحرك الخاص بكل سيارة.
اسعار سيارات في السعودية أقل من 50 ألف ريال سعودي
نبدأ قائمة اسعار السيارات في السعودية الأقل من 50 ألف ريال سعودي كالتالي: فيات فيورينو 2020 وهي مانيوال / Standard والمحرك الخاص بها 1400 سيس سي، ويبلغ سعرها 41,250 أما السيارة الثانية فهي ميتسوبيشي سبيس ستار 2022 اتوماتيك/ LL ويبلغ سعة المحرك الخاص بها 1200 سي سي وسعرها يصل لـ 41400 ريال سعودية. أما السيارة الأخرى هي شانجان ألسفن 2023 اتوماتيك بايزك ومحركها 1500 سي سي. وسعرها يصل لـ 41515 ريال سعودي. كما توجد سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2022 اتوماتيك كومفورت ومحركها 1500 سي سي. وأما السعر فهو يصل لـ 42000 ريال سعودي. كذلك نجد سيارة أخرى يبلغ سعرها 42100 ريال سعودي وهي سيارة شيري اريزو 3 موديل 2021 ولديها محرك 42100 سي سي.
اسعار سيارات في السعودية تبدأ من 42000 وأقل من 50 ألف ريال سعودي
|كيا بيكانتو 2021
|اتوماتيك / Base
|1200 CC
|42,620
|بى واى دى F3 2022
|اتوماتيك / Comfort
|1500 CC
|44,275
|شانجان ألسفن 2023
|اتوماتيك / full
|1500 CC
|44,735
|سوزوكى سويفت ديزاير 2022
|اتوماتيك / GL
|1200 CC
|44,735
|شيرى تيجو 2 2021
|اتوماتيك / Comfort
|1500 CC
|44,900
افخم 10 سيارات على الاطلاق في 2022 واسعارها في السعودية
اسعار سيارات في السعودية تبدأ من 42000 وأقل من 50 ألف ريال سعودي
|اسم السيارة
|نوع القير
|سعة المحرك
|الأسعار
|نيسان صنى الموديل 2022
|اتوماتيك / SV
|1500 CC
|45,855
|شيرى اريزو 5 2022
|اتوماتيك / Luxury
|1500 CC
|45,900
|ميتسوبيشي سبيس ستار الموديل 2022
|اتوماتيك / HL
|1200 CC
|46,000
|ميتسوبيشي اتراج موديل 2022
|اتوماتيك / HL
|1200 CC
|46,000
|فوتون تنلاند الموديل 2020
|مانيوال / Single Cabin 4X2
|2400 CC
|46,200
|سوزوكى سويفت ديزاير 2022
|اتوماتيك / GLX
|1200 CC
|46,345
|شيرى تيجو 2 الموديل 2022
|اتوماتيك / Comfort
|1500 CC
|46,700
|نيسان صنى 2022
|اتوماتيك / Comfort SV
|1500 CC
|46,985
|شيفروليه سبارك 2021
|اتوماتيك / LT
|1400 CC
|47,375
|شانجان ايدا 2021
|اتوماتيك / GDI Trend
|3600 CC
|47,400
|شيرى تيجو 2 وتأتي بموديل 2022
|اتوماتيك / Comfort
|1500 CC
|47,700
|كذلك رينو دوكر وهي 2020
|مانيوال / Standard
|1600 CC
|48,395
|فورد فيجو وتأتي بموديل 2022
|ونوع القير اتوماتيك / Ambient
|1500 CC
|48,549
|أما السيارة الأشهر بى واى دى F3 2022
|أما نوع القير اتوماتيك / Luxury
|1500 CC
|49,450
|شيرى تيجو 2 موديل 2021
|اتوماتيك / Double Color
|1500 CC
|49,999
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسعار سيارات في السعودية أقل من 50 ألف ريال سعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.