نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش البريطاني وصل بـ 8 مقاعد.. لاند روفر Land Rover Defender 130 الموديل الحديث في الاسواق بمواصفاتها واسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف يتم طرح سيارة عائلية ذات الدفع الرباعي لاند روفر 2023 ديفندر 130 أثناء الشهر الحالي، وبالتحديد في يوم 31 مايو، وسوف تظهر السيارة بمواصفات قياسية فريدة من نوعها ومتعددة، وتضم هيكل خارجي طويل تم تصميمه على نفس قاعدة العجلات المتعلقة بسيارة ديفيندر، ولكنها تمتلك تصميم أطول مع الكثير من المقاعد، وقد تم الكشف عن روفر 130 للمرة الأول كصورة مشوقة وتؤكد المصادر المتنوعة من وصولاها للولايات المتحدة 2023، وسوف نتعرف اليوم عن ما تتمتع به من مواصفات رائعة ومميزات.

مواصفات سيارة لاند روفر 130 المطورة

قد كشفت الشركة المصنعة لسيارة ديفندر 130 الجديدة بأنها سوف تضم مجموعة متنوعة من الخيارات من بين مجموعات نقل الحركة الكهربائية.

بما فيها محركات البنزين p300, وكذلك p400 من النوع الهجين المعتدل.

السيارة مزودة بمعدل ست اسطوانات ومحركات الديزال d250 وd300 سداسي الاسطوانات.

ومتوفر بها مجموعة متنوعة من ناقل الحركة الكهربائي.

من المتوقع أن يكون سعة المحرك 3 لتر وتعمل بجهد 48 فولت، وذات عزم دوران يبلغ 570 نيوتن، السيارة مرتبطة بشاحن توربيني ذات مدى متوسط.

كما أنها تأتي بناقل حركة أتوماتيك يعمل بحوالي 8 سرعات متنوعة، وبها نظام الدفع الرباعي بسرعة عالية ومنخفضة.

ومن المقرر أن يتم طرح السيارة بالذكرى السنوية للشركة للاحتفال بمرور 30 عام على طرح العلامة التجارية لسيارة ديفندر،

حيث أن هذه العلامة تعد من أقوى وأعرق شركات صناعة السيارات على مستوى العالم كله.

وهي شركة بريطانية تمهد لتوفيرها طراز ديفندر بإصدار الصفوف الثلاثة للمقاعد.

والتي تضم 8 ركاب بمساحة عملاقة ومصنفة من أطول السيارات بتاريخ الشركة المصنعة.

سعر سيارة لاند روفر 130

الجدير بالذكر أن الشركة البريطانية لاند روفر قد كشفن عن الأسعار المتوقعة للسيارة الراقية الجديدة لاند روفر ديفندر 130 التي من المقرر أن تطرح بسعر يبدأ من 87 ألف و300 يورو فيما يساوي نحو 1,615.000 جنيه، وسوف يتم طرح السيارة في الأسواق العالمية والمحلية بأربغ أنواع متنوعة إلى جانب أول إصدار لها.